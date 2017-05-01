В Одесской области в результате ДТП сильно пострадал 10-летний мальчик

Вчера, 23-го мая, в Белгороде-Днестровском произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого сильно пострадал 10-летний мальчик.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

Как выяснилось, ребёнок оказался на проезжей части впереди стоявшей на автобусной остановке маршрутки, поэтому водитель легкового автомобиля не заметил мальчика и сбил его.

Ребёнок получил серьёзные травмы и был госпитализирован в местную больницу в реанимационное отделение.

По данному факту открыто производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами) УК Украины.