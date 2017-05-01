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  • Дата: Сегодня, 17:00
Сегодня, 17:00

Сегодня правоохранительные органы Украины проводят самую масштабную спецоперацию за весь период государственной независимости Украины

Категория: Новости


Сегодня правоохранительные органы Украины проводят самую масштабную спецоперацию за весь период государственной независимости Украины

Сегодня правоохранительные органы Украины проводят самую масштабную спецоперацию за весь период государственной независимости Украины.
Как рассказал Главный военный прокурор Украины Александр ,Матиос, операция проводится в рамках уголовного дела против экс-министра доходов и сборов Александра Клименко.
По его словам, одновременно в пятнадцати регионах страны проведено около пятисот обысков. Уже задержаны двадцать три бывших должностных лица налоговых органов.
Все задержанные на вертолетах доставляются в Киев, где в Печерском суде уже сегодня начнутся слушания по избранию для задержанных меры пресечения.
По словам Анатолия Матиоса, противоправная деятельность самого экс-министра и его приспешников привела к тому, что государственный бюджет за несколько лет недополучил девяносто шесть миллиардов гривен. Как отметил министр внутренних дел Арсен Аваков, «…это больше бюджета министерства обороны и вдвое превышает бюджет министерства внутренних дел!»
Добавим, что по информации советника начальника Главного управления Национальной полиции Руслана Форостяка, «…в операции задействовано около тысяча семисот полицейских!»



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