Сегодня правоохранительные органы Украины проводят самую масштабную спецоперацию за весь период государственной независимости Украины.

Как рассказал Главный военный прокурор Украины Александр ,Матиос, операция проводится в рамках уголовного дела против экс-министра доходов и сборов Александра Клименко.

По его словам, одновременно в пятнадцати регионах страны проведено около пятисот обысков. Уже задержаны двадцать три бывших должностных лица налоговых органов.

Все задержанные на вертолетах доставляются в Киев, где в Печерском суде уже сегодня начнутся слушания по избранию для задержанных меры пресечения.

По словам Анатолия Матиоса, противоправная деятельность самого экс-министра и его приспешников привела к тому, что государственный бюджет за несколько лет недополучил девяносто шесть миллиардов гривен. Как отметил министр внутренних дел Арсен Аваков, «…это больше бюджета министерства обороны и вдвое превышает бюджет министерства внутренних дел!»

Добавим, что по информации советника начальника Главного управления Национальной полиции Руслана Форостяка, «…в операции задействовано около тысяча семисот полицейских!»