ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ

Вознесения Господне — это праздник открытия человеку Неба, как нового и вечного дома, Неба как подлинной родины. Грех отделил землю от неба и нас сделал земными и одной землей живущими. Речь идет не о запланетном пространстве и не о космосе. Речь идет о небе, возвращенном нам Христом, о небе, которое мы потеряли в земных науках и идеологиях и которое раскрыл и вернул нам Христос. Небо — это Царство Божие, это царство вечной жизни, царство истины, добра и красоты. Все это раскрыл, все это дарит нам Христос. Это событие празднуется всегда в 40-й день после Пасхи. Число 40 — не случайное, а несущее смысл. Во всей Священной истории это было время окончания великих подвигов. По закону Моисееву в 40-й день младенцы должны были приноситься родителями в храм, к Господу, а теперь в сороковой день после Воскресения, как бы после нового рождения, Иисус Христос должен был войти в небесный храм Своего Отца как Спаситель человечества. Победив смерть, это страшное последствие греха, и дав тем самым возможность воскреснуть в славе, Господь вознес в Своем Лице человеческую природу, включая тело человека. Тем самым Господь открыл каждому человеку возможность по всеобщем Воскресении вознестись в высшую обитель света к самому Престолу Всевышнего. Дав ученикам последние наставления, Господь «вывел их из города до Вифании и, подняв руки, благословил их. И когда благословлял, стал отдаляться от них и возноситься на небо. Они поклонились Ему и возвратились в Иерусалим с радостью великой…»

Святитель Иоанн Златоуст в одной из своих проповедей говорит: «если ты хочешь измерить величие человеческое, не взирай на престолы царей, не оглядывайся туда, где живут мощные, властные мира сего; вознеси взор свой к Престолу Божию, и там увидишь сидящего одесную славы Отчей Сына Человеческого. Он нам явил нашу истинную природу, наше подлинное призвание, то место, куда мы призваны, — одесную Бога и Отца».

Так легко понять, что мы празднуем на Пасху, на Троицу, а с Вознесением что? Господь, на протяжении сорока дней являвшийся апостолам, наставлявший и утешавший их, возносится на небеса и скрывается от них. Тот, к Кому они всегда могли прийти, обратиться, Кому могли излить свою печаль, у Кого находили разрешение любых своих недоумений, Кто обличал их за маловерие и боязливость и в то же время утверждал в вере и исполнял сердца отвагой, скрывается... И больше уже не ходит Он вместе с ними по дорогам Палестины, как бедный cтранник, не имеющий, где приклонить главу, но исцеляющий при этом безнадежно больных, освобождающий от демонского гнета одержимых, воскрешающий умерших.

Чувство растерянности, скорби, даже оставленности какой-то. Где же тут радость и где праздник? Какие чувства наполняли сердца апостолов, когда они стояли на том месте, куда привел их перед этим Господь, взирая на синь небес, принявшую Его? Мы можем только догадываться об этом, представляя, что испытывали бы в этот момент мы сами. И, скорее всего, догадки эти не будут лишены основания: в учениках Христовых до дня Пятидесятницы, до явления Утешителя, мы видим столько всего знакомого нам — человеческого, немощного, нашего! Жизнь наша исполнена грехов, неправильностей, несправедливостей, в ней «все не так». Иной раз она кажется бессмысленной, иной — невыносимой. Но все меняется удивительным образом, когда мы вдруг ощущаем реальность этого обещания: «Придет таким же образом...».

Господь Вознесся, как сказано в Евангелии, «благословляя». И это благословение не отнималось и не отнимется никогда от тех, кто ждет Его Второго славного Пришествия и всей своей жизнью готовится к нему. От тех, кому дал Он такое поразительное в силе своей обещание: «Я с вами во все дни до скончания века». Обещание, которое, будучи понято разумом и принято сердцем, никогда не позволит отнестись к Вознесению как к расставанию.

Церковь сегодня отмечает день завершения пребывания Спасителя телесно на нашей земле и Его восхождение к Богу Отцу. То, что не сумел сделать наш прародитель в Раю, то есть, достичь обожения своей природы, и пребывать рядом с Богом в вечности, совершил Господь наш Иисус Христос. Он вознес нашу плоть на Небеса, и теперь она пребывает одесную Бога и Отца. Ангельский мир удивляется тому, что совершил Господь. В идеальных условиях безгрешного Рая эту задачу не смог исполнить сотворенный Богом человек, и в условиях грешного мира Господь показывает нам путь, по которому нам идти, чтобы достичь той задачи, ради которой и был создан человек.