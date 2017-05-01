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  • Дата: Вчера, 20:00
Вчера, 20:00

В одесском общественном транспорте хотят сделать зарядки для гаджетов

Категория: Новости

В одесском общественном транспорте хотят сделать зарядки для гаджетов

На сегодняшний день, у каждого жителя города Одессы есть, как минимум, один гаджет. Повышается роль электронных средств массовой информации. Однако доступ населения города к возможностям их электронных гаджетов ухудшается малым временем автономной работы их устройств.

С целью решения проблемы на одесской платформе «Социально активный граждан» 19 мая  2017 года опубликовали проект «Зарядка для электронных гаджетов в общественном транспорте». Схожий проект реализован в странах Европы, в том числе и в Украине – во Львове и Киеве.

Проект предусматривает установку системы зарядных станций в салонах общественного транспорта для всех желающих зарядить свой гаджет в городе Одесса на бесплатной основе. Автором проекта  выступил некий  Максим Адаменко.

Электронные устройства стали неотъемлемой частью жизни современного человека – крайне важно всегда оставаться на связи. Благодаря зарядной станции, которые будут размещены на некоторых ручках общественного транспорта, пассажиры всегда могут зарядить неожиданно севшую батарею смартфона и продолжить пользоваться своим устройством. Согласно предоставленной информации, на балансе «Одесэлектротранс» находиться 140 трамваев та 90 троллейбусов, которые находятся в исправном состоянии.
В каждой единицы общественного транспорта будут размешены по 4 станции подзарядки электронных устройств на ручках сидения, тем самым не создавая дискомфорта пассажирам.

План мероприятий по реализации проекта:

  1. Закупка необходимого оборудования.
  2. Монтаж оборудования.
  3. Тестирование станций подзарядки.
  4. Использование станций, пассажирами общественного транспорта.

Согласно техническим рекомендациям, бюджет проекта составит   867 560 грн и должен быть реализован до конца 2017 года.


Источник: Я и Закон



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