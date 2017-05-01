Одесские «Нью-Васюки» от киевского гостя

Не так давно регион посетил министр инфраструктуры Владимир Омелян. Казалось бы, рабочий визит чиновника пусть и «первого эшелона» власти. Но, почему-то, у особо впечатлительных осталось ощущение «обманутых надежд».

Чиновник проинспектировал, как идет капитальный ремонт моста на трассе Одесса—Рени, пообещал восстановить движения по нему осенью нынешнего года. Даже лично сел за руль асфальтоукладчика. Раздача обещаний не ограничилась многострадальной трассой.

На пресс-конференции министр сделал ряд заявлений о планах Министерства инфраструктуры для повышения инвестиционной привлекательности Одесской области. Так, отмечал чиновник, уже в будущем году Одесский международный аэропорт «может стать своеобразным хабом для юга Украины» . Если, конечно, в этом году выделят деньги на ремонт взлетно-посадочной полосы. А еще пообещал — практически «второе рождение» ждет порты Южный и Черноморск. Правительство ФРГ, возможно, выделит 100 миллионов евро инвестиций на покупку 15 современных электричек.

«Министр заранее готовит себе оправдания и многие обещания одесситам сделаны только для создания «красивого фона». Ведь скоро ожидается визит в Одессу президента Петра Порошенко.«Я верю и надеюсь» из уст министра одной из самых перспективных отраслей звучит совсем неубедительно. Тем более, что выполнение обещаний возможно только при определенных условиях», - подчеркивает депутат Одесского областного совета Виктор Баранский.

Часть того, что формально «обещано» - например, приход бюджетных авиакомпаний в Одесский аэропорт, да ещё и с упоминанием конкретных имен – не более, чем попытка обрисовать далекое будущее для Одессы. Обещание о европейских инвестициях в железнодорожный транспорт наиболее спорное, поскольку о проекте для Одесской области речь не идет вообще. Техника будет выделяться по результатам конкурса. И регион может получить какую-то часть из 15 электропоездов, только если сильно «повезет».

«Власть изо всех сил старается показать, что в команде есть люди, держащие слово. Но заявления министра инфраструктуры Владимира Омеляна ( особенно по поводу печально известной трассы Одесса-Рени) выглядят неубедительно, в стиле «прожэктов» экс-губернатора Михаила Саакашвили. Сомневаюсь, что одесситы в очередной раз поверят словам, не подкрепленным реальной работой. А нынешней областной власти придется отвечать и за обещания, которые раздавал уехавший из Одессы Саакашвили, и за «золотые горы», что наобещал «заскочивший из Киева на денек» Омелян»,- уверен депутат Одесского областного совета Виктор Баранский.