Туристический сезон в Одесской области стоит продлить до 5 месяцев. Это поможет увеличить количество туристов и создать новые рабочие места. Такое предложение выразил глава правления Ассоциации развития туризма Одесской области Фазиль Аскеров в ходе заседания круглого стола в Одесской ОГА по вопросам организации туристического сезона 2017 года.

Увеличение турсезона до 5 месяцев, а именно с 1 мая до 31 сентября, стоит среди топовых задач ассоциации. Таким образом станет возможным увеличение количества туристов и создание новых рабочих мест. Продлить сезон специалисты предлагают за счет развития отдыха в парках, задействования и продвижения разных районов Одесской области.

Туризм бывает разным. Есть бизнес-туризм, шопинг-туризм и другие. Не обязательно купаться. Например, у нас не задействованы в туризме два национальных парка. Это Нижнеднестровский национальный природный парк возле Беляевки и парк "Тузловские лиманы" в районе Татарбунар.

Так, в прошлом году в парке Беляевки побывали всего несколько десятков человек, тогда как аналогичные парки Польши посещают десятки миллионов туристов, — рассказал Фазиль Аскеров.

Руководители Ассоциации развития туризма Одесской области просили губернатора Максима Степанова заняться вопросами развития туризма на местах и организовать рабочие встречи с представителями районных администраций по этому вопросу.

В Ассоциации развития туризма Одесской области отметили, что к 2020 году планируется увеличить количество отдыхающих до 6,5 млн. человек.