Жительница Одесской области отпраздновала 100-летний юбилей

Жительница села Станиславка Подольского района Одесской области Анастасия Галабурда отпраздновала 100-летний юбилей. А.Галабурда (в девичестве - Завацкая) родилась в Станиславке и прожила здесь всю жизнь.

Закончив четыре класса церковно-приходской школы, она стала помогать родителям по хозяйству. Затем пошла трудиться в колхоз, на полях которого и проработала всю свою жизнь.

В родном селе она встретила свою судьбу – веселого гармониста Ивана Галабурду. На свадьбу родственники подарили молодым хату-мазанку. Молодая семья работала в колхозе и налаживала свое домашнее хозяйство. Вскоре, в 1938 году, у четы родилась дочь Галина, а за месяц до начала войны на свет появилась и вторая - Мария.

И.Галабурда был призван в армию. Он дошел до Берлина, где оставил свой автограф на Рейхстаге. Вернулся в родное село с многочисленными боевыми наградами.

Вместе чета вырастила еще четверых детей: Виталия, Деонисия, Валерия и Татьяну.

Муж А.Галабурды уже умер. Сама же пенсионерка осталась жить с детьми и внуками. Пережив войну, голод, разруху, она не очерствела душой, все такая же доброжелательная и энергичная.

О секрете своего долголетия женщина говорит так: "Никогда никому не завидовала, всегда желала людям добра и постоянно была в работе"