В Одессе прошел международный турнир по дзюдо среди юношей и девушек Кубок «Олимпийских надежд»

В Центре спортивных единоборств Национального университета «Одесская юридическая академия» состоялся ежегодный международный турнир по дзюдо среди младших юношей и юниоров. В этом году турнир посвящен 20-летию НУ «ОЮА».

«В этих залах растут чемпионы. Буквально за это время команда нашего университета стала 18-кратным чемпионом универсиады по дзюдо, наши студенты стали абсолютными чемпионами по панкратиону, Галина Ковальская стала чемпионкой Европы по панкратиону, единственная из всей сборной Украины она привезла золотую медаль. Несколько дней назад также наш студент Олег Гута взял бронзу на кубке мира по тай-боксу, наверное, это все значимо. Потому что эти детки, которые сегодня принимают участие в турнире, которые делают первые шаги в спорте, в перспективе становятся чемпионами Украины, чемпионами мира и пополняют копилку медалей Украины. Таким образом, мы растим здоровое поколение, а значит, здоровую нацию, у которой есть будущее», - приветствовал участников соревнований глава аппарата президента НУ «ОЮА», кандидат юридических наук Валентин Федоров.

В турнире приняли участие воспитанники спортивных клубов и детских спортшкол из Одесской, Николаевской, Херсонской областей, а также шести регионов Молдовы. По словам руководителя центра спортивных единоборств «Олимпийские надежды», доцента кафедры физического воспитания НУ «ОЮА», заслуженного тренера Украины Ивана Чертова, в развитии украинской школы дзюдо Одесса всегда занимала ведущее место. Так, первым бронзовым призером олимпийских игр независимой Украины стал воспитанник клуба «Олимпийские надежды» Руслан Машуренко, а первым чемпионом мира украинской школы дзюдо - воспитанник клуба Олимпийские надежды» Геннадий Еременко. На сегодня сборная команда Юридической академии вошла в состав спортивного клуба «Мангуст» и на Всеукраинском чемпионате, который проходил недавно в Виннице, Одесса заняла 1-е место.