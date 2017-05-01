Городской бюджет в нынешнем году «перевалит» за восемь миллиардов.

Объем городского бюджета с учетом межбюджетных трансфертов в нынешнем годку составляет 8,16 миллиардов гривен.

Такие данные привела на заседании исполкома директор департамента Финансов Светлана Бедрега.

При этом, по ее словам, за первые пять месяцев бюджет должны поступить 2,235 миллиардов гривен, что на 21 миллион превышает плановые показатели.

При этом, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составляет 33%

Отметим, что, несмотря на столь солидные показатели, темпы роста по сравнению с прошлым годом несколько снизились. Ибо тогда темп роста составлял чуть менее 50%.

По словам Светланы Бедреги, это объясняется 25% снижением ставок по оценке земли, что привело к соответствующему сокращению поступлений по статье «Плата за землю», которая, наряду с налогом с доходов физических лиц является одним из главных источников пополнения городского бюджета.