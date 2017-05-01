Одесская полиция не позволит сорвать концерт Светланы Лободы.

Об этом прямо заявил в соцсетях советник начальника Главного Управления национальной полиции Руслан Форостяк.

По его словам, «…Светлана Лобода является гражданкой Украины, укрианской эстрадной певицей!

Поэтому никто не вправе ограничивать и физически блокировать творческую и концертную деятельность нашей соотечественницы!»

Советник пообещал, что в случае попытки срыва выступления «…в связи с этим правоохранители будут принимать меры, направленные на защиту прав и свобод всех граждан во время концерта!»

Другими словами, правоохранительные органы не дадут возможности физически блокировать деятельность певицы и мешать посетителям концерта.

В то же время, по его словам. «…граждане, которых возмущает общественная деятельность певицы, тоже имеют право на выражение своей точки зрения, но только в виде мирного протеста!»

Напомним, что одесские националисты прямо заявляли о намерении сорвать выступление Светланы Лободы в Одессе, намеченное на 28 мая.

В частности , с соответствующим призывом обратился в соцсетях бывший руководитель местного «правого сектора» Сергей Стерненко.