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  • Дата: Вчера, 19:30
Вчера, 19:30

Одесская полиция не позволит сорвать концерт Светланы Лободы

Категория: Новости


Одесская полиция не позволит сорвать концерт Светланы Лободы

Одесская полиция не позволит сорвать концерт Светланы Лободы.

Об этом прямо заявил в соцсетях советник начальника Главного Управления национальной полиции Руслан Форостяк.

По его словам, «…Светлана Лобода является гражданкой Украины, укрианской эстрадной певицей!

Поэтому никто не вправе ограничивать и физически блокировать творческую и концертную деятельность нашей соотечественницы!»

Советник пообещал, что в случае попытки срыва выступления «…в связи с этим правоохранители будут принимать меры, направленные на защиту прав и свобод всех граждан во время концерта!»

Другими словами, правоохранительные органы не дадут возможности физически блокировать деятельность певицы и  мешать посетителям концерта.

В то же время, по его словам. «…граждане, которых возмущает общественная деятельность певицы, тоже имеют право на выражение своей точки зрения, но только в виде мирного протеста!»

Напомним, что одесские националисты прямо заявляли о намерении сорвать выступление Светланы Лободы в Одессе, намеченное на  28 мая.

В частности , с соответствующим призывом обратился в соцсетях бывший руководитель местного «правого сектора» Сергей Стерненко.



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