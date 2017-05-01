В связи с приездом Президента в Одессе введен «режим повышенной безопасности».

Как сообщил советник начальника главного управления Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк, в первую очередь, это касается «…ограничения движения транспорта в центральной части города».

В связи с этим «…полиция просит одесситов и гостей города с пониманием отнестись к трудностям, которые могут возникнуть и планировать свои перемещения заранее!»

Отметим, что самой «режимной» зоной стала территория Театральной и Думской площадей и Приморского бульвара с эпицентром в районе одесской мэрии, где Президент Петр Порошенко дожжен принять участие в открытии стамбульского парка и Потемкинской лестницы.

Отметим, что хотя по информации полиции, ограничения движения должны были вступить в силу с десяти утра, реально «проблемы начались уже в восемь часов.

И это при том, что приезд Президента ожидается не ранее полудня.