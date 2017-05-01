 
Информация к новости
  • Просмотров: 98
  • Дата: Сегодня, 14:30
Сегодня, 14:30

Расследование дела о коррупции бывшего руководителя Килийской райадминистрации передано в Генпрокуратуру

Категория: Новости


Расследование дела о коррупции бывшего руководителя Килийской райадминистрации передано в Генпрокуратуру.

По информации из Прокуратуры одесской области, дело о коррупции экс-главы Килийской районной администрации Виктора Грекова уже направлено в Генпрокуратуру.

Именно там и будет принято решение, какой именно орган займется дальнейшим расследованием и кто будет его контролировать.

Напомним, что Виктор Греков был задержан во время получения части взятки за продление договора на земельный участок.

Соответствующее видео опубликовано Прокуратурой.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 