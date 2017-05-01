Расследование дела о коррупции бывшего руководителя Килийской райадминистрации передано в Генпрокуратуру.

По информации из Прокуратуры одесской области, дело о коррупции экс-главы Килийской районной администрации Виктора Грекова уже направлено в Генпрокуратуру.

Именно там и будет принято решение, какой именно орган займется дальнейшим расследованием и кто будет его контролировать.

Напомним, что Виктор Греков был задержан во время получения части взятки за продление договора на земельный участок.

Соответствующее видео опубликовано Прокуратурой.