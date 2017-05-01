Бюджет развития Одессы вырос в семь раз!

Такие данные озвучила в ходе заседания городского исполкома директор департамента финансов Светлана Бедрега.

По ее словам, «… три года назад бюджет развития составлял всего триста миллионов, а в нынешнем году он запланирован в размере 2 миллиардов гривен!»

Так, Только за первый квартал «…в бюджет развития поступило уже 150 миллионов гривен, что в семь раз больше, чем за аналогичный период прошлого года! Это дает нам возможность активно строить , реконструировать и финансировать инфраструктурные проекты!»- отметила Светлана Бедрега.

Так же чиновник сообщила, что 599 миллионов бюджетных средств размещено на депозите, что дало дополнительно 16 миллионов гривен дивидендов.

Отметим, что по объемам депозитных средств Одесса входит в первую пятерку в Украине, уступая только Киеву, Запорожью и Харькову.