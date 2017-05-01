В Одессе на перекрестках появятся новые камеры, способные распознавать лица и номера машин

Данные с городских видеокамер наблюдения транслируются в дата-центр на Раскидайловской, 67, где расположен СМЭП. Об этом стало известно на заседании исполкома Одесского горсовета.

Как заявил директор департамента транспорта Александр Илько, в скором времени на перекрестках появятся новые камеры, способные распознавать лица и номера машин. Да и старые камеры, лишенные этих возможностей, уже помогли раскрыть ряд преступлений и установить виновников ДТП.

Данные съемки хранятся на сервере в течение месяца, а затем архивируются. Для этого планируется докупить еще несколько серверов.