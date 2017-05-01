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  • Дата: Сегодня, 12:30
Сегодня, 12:30

Одессит похитил телекоммуникационный кабель

Категория: Новости

Одесские полицейские задержали местного жителя, который в течение нескольких месяцев похитил более двух тысяч метров телекоммуникационного кабеля, нанеся ущерб частным компаниям на сумму более 140 тысяч гривен.

Злоумышленник в ночное время, пользуясь тем, что за его действиями никто не наблюдает, проникал в коммуникационные колодцы и парадные жилых домов, где с помощью секатора вырезал кабель.

Во время досудебного следствия было установлено, что мужчина промышлял на территории Киевского района и совершил тридцать таких правонарушений. Своими действиями злоумышленник нанес частным компаниям ущерб на общую сумму более 140 тысяч гривен. Похищенным имуществом он распоряжался по своему усмотрению.

В ходе оперативно-следственных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый 40-летний местный житель. Мужчина признался в кражах, мотивировав свои поступки отсутствием денег.

«Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении правонарушений, предусмотренных ч.2 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины, — рассказывает начальник Киевского отдела полиции Александр Лазарь. — Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде ареста на срок от трех до шести месяцев или ограничения свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на тот же срок»



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