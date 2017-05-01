Трагические ДТП в Одесской области

25 мая около 7:57 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что на 389 км трассы Киев-Одесса произошла авария с участием легкового автомобиля «Mazda Premacy» и грузовика «MAN», в результате которой погиб пассажир легкового автомобиля, еще три человека получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Одесской области.

Сотрудники 38-й Государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС в Одесской области изъяли тело погибшего при помощи специального оборудования. К проведению работ подключались 4 человека личного состава и 1 единица техники.

В тот же день в 17:32 спасателям сообщили о ДТП у поселка Первомайское Лиманского района. В результате столкновения легковушек «Dаewoo Nexia» и «ГАЗ», пострадали четыре человека, двое из которых зажало в автомобиле.

Работники 26-й ГПСЧ ГУ ГСЧС Украины в Одесской области изъяли водителя и пассажира «Dаewoo Nexia» и передали медикам. К проведению работ привлекались 3 спасателя и 1 единица техники.



