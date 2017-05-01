При пожаре в в селе Крыжановка найден труп

Деревянная хижина, утопающая в мусоре, загорелась вечером, 25 мая, в селе Крыжановка Лиманского района Одесской области. После ликвидации огня пожарные нашли внутри жилища труп. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Одесской области.

Информация о пожаре поступила в 21:10, а в 22:03 пожарные уже окончательно справились с огнем. Пламя распространилось на площади 45 кв. м., из которых 15 кв. м. – это хижина, а остальные 30 – мусор, разбросанный вокруг.

Причины возгорания и личность погибшего человека сейчас устанавливаются.