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  • Дата: Сегодня, 18:00
Сегодня, 18:00

При пожаре в в селе Крыжановка найден труп

Категория: Новости

Деревянная хижина, утопающая в мусоре, загорелась вечером, 25 мая, в селе Крыжановка Лиманского района Одесской области. После ликвидации огня пожарные нашли внутри жилища труп. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Одесской области.

Информация о пожаре поступила в 21:10, а в 22:03 пожарные уже окончательно справились с огнем. Пламя распространилось на площади 45 кв. м., из которых 15 кв. м. – это хижина, а остальные 30 – мусор, разбросанный вокруг.

Причины возгорания и личность погибшего человека сейчас устанавливаются.



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