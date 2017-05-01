Воришка планшетов взят под стражу

22 мая 2017 года, Киевский районный суд г. Одессы избрал меру пресечения в виде содержания под стражей парню, которого подозревают в совершении уголовного правонарушения, предусмотренногоч. 2 ст. 186 УК Украины (грабеж).

Согласно решению, 12 апреля 2017 года, подозреваемый вместе с неустановленным лицом на ул. Ак. Филатова возле магазина «Антошка» в г. Одессе заметили девушку у которой в руках находился планшет марки «Samsung Galaxy Tab A6».

Подойдя к девушке сзади, подозреваемый схватил ее за шею и начал душить, после чего, путем рывка из рук открыто похитил планшет, причинив потерпевшей материальный ущерб на общую сумму 9700 гривен.

Таким образом, следственный судья избрал подозреваемому меру пресечения в видесодержания под стражей на срок 30 дней.