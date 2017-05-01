Прокуратура лишила свободы наркодельца и угонщика мотоциклов

Прокуратура Суворовского района Одессы поддержала гособвинение и добилась лишения свободы для 27-летнего наркодельца и угонщика мотоциклов.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

27-летнего гражданина признали виновным в незаконном изготовлении наркотических средств и психотропных веществ, завладении транспортным средством и краже (ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 289, ч. 2 ст. 289 , ч. 3 ст. 185 УК Украины).

Следствие установило, что в августе 2014-го осужденный изготавливал метамфетамин на продажу, а за прошлый год он похитил 8 мотоциклов и велосипед. Ущерб от действий злоумышленника оценили в 170 тысяч гривен.