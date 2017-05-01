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  • Дата: Вчера, 20:00
Вчера, 20:00

Коммунальщики облагораживают Французский бульвар

Категория: Новости

Коммунальщики облагораживают Французский бульвар

На Французском бульваре коммунальными службами Одессы проводятся работы по благоустройству и подготовке улицы к лету. Наибольшее внимание отдается территории на пересечении с улицей Довженко: здесь делается ремонт асфальтного покрытия для большего удобства пеших прогулок, замена остановочного комплекса и озеленение прилегающей зоны.

Данные работы инициировали власти города, в рамках комплексной подготовки черноморского курорта к наплыву большого количества туристов и отдыхающих.

Работы идут в районе перекрестка Французского бульвара и улицы Довженко.

Уже сейчас практически завершена реставрация тротуарного покрытия, заготовлено основание под новую остановку. По словам заместителя мэра Одессы, Олеся Янчука, который контролирует ход данных работ, благоустройство  планируют завершить уже в ближайшее время.



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