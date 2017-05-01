Президент торжественно открыл Стамбульский парк

Сегодня на Думской площади состоялось торжественное открытие Стамбульского парка, расположенного на склонах под Приморским бульваром. В церемонии принял участи Президент Украины Петр Порошенко, который самолично перерезал красную ленту.

Он поблагодарил турецкую сторону за финансирование проекта, отметив, что «…нас объединяет не только география, но и общие цели и задачи!»

Правда, в чем именно они заключаются, глава государства не уточнил.

Он так же выразил радость по поводу открытия после реконструкции Потемкинской лестницы, отметив, «…что это стало возможным благодаря процессу децентрализации, в результате чего бюджеты городов выросли в несколько раз!»

Отметим, что желающие своими глазами увидеть церемонию открытия парка были вынуждены собраться более, чем за два часа до ее начала, поскольку всех в целях безопасности вначале «пропускали» через рамку металлоискателя».

Причем, благодаря участию в церемонии главы государства этой «участи « не избежали даже народные депутаты и представители дипломатического корпуса.