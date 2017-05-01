Петр Порошенко в Одессе «бросил камень в огород» Михаила Саакашвили.

Во время пребывания в Одессе Президент Украины Петр Порошенко пожалел о том, что местные власти не использовали возможностей, которые были предоставлены ряду областей для финансирования дорожных работ за счет сверхплановых доходов таможенных служб.

По словам главы государства, он много ездит по стране и смог убедиться , как успешно предоставленными государством возможностями воспользовались руководство Львовской и Ивано-Франковской областей.

К сожалению, по его мнению, в Одесской области эти возможности оказались упущенными. «Тут торговали так, что и сдачи давать было уже нечем!»

При этом Президент четко дал понять, что вина за сложившуюся ситуацию лежит на предыдущем руководстве региона. Что же касается действия нынешнего руководства областной администрации, то ее действия по приведению в порядок дорожной сети Петр Порошенко на недавней большой пресс-конференции оценил весьма высоко.