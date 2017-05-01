Семейная ссора. Мужу-ревнивцу грозит от 5 до 8 лет тюрьмы

На 8 лет могут лишить свободы мужчину, порезавшего свою жену в ходе семейной ссоры.

Как сообщили в ГУ Нацполиции в области, инцидент произошел в селе Шабо Белгород-Днестровского района.

Последнее время двое супругов часто ссорились, роковой вечер не стал исключением. Муж вечером выпивал дома и ждал прихода своей жены. Когда 38-летняя женщина вернулась, возник скандал на почве ревности. Мужчина схватил нож и нанес супруге удар в живот. Только вовремя прибывшая "скорая" спасла женщине жизнь.

Сейчас она в больнице в тяжелом состоянии, а ее супруга забрала полиция. Открыто уголовное производство по статье "умышленное нанесение тяжких телесных повреждений". Теперь ревнивцу грозит от 5 до 8 лет тюрьмы.