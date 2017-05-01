Президент в Одессе облегчил «безвиз».

В ходе пребывания в Одессе Петр Порошенко подписал указ «…о дополнительных мерах по обеспечению беспрепяственной реализациии гражданами Украины права на безвизовые путешествия в Евросоюз!»

Как отметил Глава государства, на состоявшемся недавно совещании с участием дипломатов, пограничников и таможенников были определены «…узкие места на нашем пути в Европу. И теперь мы их устраняем!»

Впрочем, о каких именно узких местах говорил Президент, так и осталось непонятным.

Однако, как отметил Петр Порошенко, «… тяжелым трудом завоював безвиз, мы должны сделать все для того, чтобы его реализация стала наиболее комфортной для граждан!»

Причем на всем протяжении маршрута- от места проживангия до точки назначения в Евросоюзе!

Напомним, что пока основным препятствием на этом пути является получение заветного биометрического паспорта. Так, в Одессе желающие его получить записываются в очередь уже на август!