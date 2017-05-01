Президент встретился с выпускниками одесских школ.

Встреча произошла в муниципальном спортивно-оздоровительном центре «Виктория».

В своем обращении к выпускникам Петр Порошенко подчеркнул, что «…изменения, которые происходят в стране, гарантируют выпускникам хорошие перспективы!»

По его убеждению, «…время, в которое мы живем, войдет в историю Украины! Мы получили возможность ездить в страны ЕС без виз. Во время своего дальнейшего обучения вы сможете много путешествовать по Европе, обмениваться знаниями и опытом со своими сверстниками, и получив хорошее образование, должны вернуться в Украину, чтобы строить наше государство!»

Отметим, однако, что помимо виз, для поездок в Европу нужны еще и деньги. И именно их отсутствие было и остается главным препятствием для потенциальных путешественников. Поэтому даже в эпоху «безиза» свободно путешествовать по Европе, а уж тем более получить там хорошее образование из нынешних выпускников смогут только редкие единицы.

Все остальным, как и в «добезвизовый» перид, придется ограничиться виртуальными путешествиями. Благо, для этого нужно всего лишь оплатить интернет.