Каждый второй одессит доверяет Церкви!

Недавно Киевским институтом реформ и развития был проведен социологический опрос среди одесситов. Опрос проводился методом интервьюирования. В нем участвовало 450 респондентов.

Проведение подобного соцопроса было вызвано нашумевшими событиями, связанными с антицерковными законами, которые собиралась рассматривать Верховная Рада. Ответы одесситов о взаимодействии государства и Церкви, о доверии Церкви оказались весьма интересными и показательными. Их анализирует секретарь Одесской епархии, протоиерей Евгений Гутьяр.

На вопрос: «Доверяете ли вы Церкви как социальному институту?» почти 46 % респондентов ответили положительно, да, доверяют.

- Социологические опросы не совсем полную картину рисуют. О доверии Церкви граждане могут сами сделать вывод, просто общаясь друг с другом. В принципе, Церковь за все время своего существования всегда пользовалась высочайшим доверием в обществе. Не было ни одного периода в истории жизни церкви, когда бы у Церковь не было высшей планки авторитета. Дело в самой природе Церкви. Даже если не касаться теологических вопросов, в основе Церкви заложены высоко моральные ценности. Они и дают основу такому уровню авторитета.

Если Церкви доверяют 46 % одесситов, то это практически каждый второй человек, это хороший результат!

На вопрос: «Поддерживаете ли Вы вмешательство государства и деятельность верховной Рады по отношению к Церкви?» 65% ответили, что не поддерживают.

- Что имеется в виду сегодня под вмешательством государства в дела церкви? В данном случае речь идет о циничном нарушении прав и свобод граждан иметь свое мировоззрение, религиозные взгляды. Человеку не дают возможность выбора свои религиозных убеждений. В данном случаи депутаты посягают не просто на свободу вероисповедания, но вообще на свободу быть собой, потому что они пытаются ввести государственное регулирование на то, что вообще регулированию по сути не подлежит. Мотивируя это всем чем угодно. Церковь это уже проходила. Совсем недавно, во времена СССР. Эти люди демонстрируют, что «совок» с которым они борются, в их сердцах и в их деятельности по прежнему жив.

Не только церковь, но даже два профильных комитета самой же Верховной Рады дали оценку этим законопроектам, что они не соответствуют законодательству Украины. Кроме того, они противоречат и законам церкви. Когда горе-законодатели увидели, какой отпор эти законопроекты встречают в обществе, начали оправдываться, что не будут вмешиваться в деятельность церкви.

«Не считаете ли вы что необдуманное вмешательство депутатов ВР приведет к углублению церковного раскола?» Более 54 % считают, что может привести.

- Необходимо уточнить понятия. Церковный раскол в Украине существует практически со времен основания государства Украина. Это тот раскол, что спровоцировал бывший иерарх церкви, нынешний лже-партиарх Филарет. Но этот раскол устоялся. Кто-то симпатизирует расколу и ходит в храмы так называемого Киевского патриархата, большинство верующих по-прежнему остаются в лоне Украинской православной церкви. Не смотря на такое церковное разделение, в обществе сохранялся хрупкий мир. Данные же законопроекты нарушат его! Теперь может возникнуть межконфессиональное противостояние. Предпосылки заложены в самих этих законопроектах. Скорее всего, эти законопроекты уже изначально шли в связке с некими планируемыми действиями по захвату храмов. В 90-е захват был просто незаконным действием, сейчас под них пытаются подвести законодательную базу. И от этого подобные действия становятся еще циничнее.

«Как вы считаете, должна ли церковь оказывать влияние на принятие государственных решений?» Более 57 % считают, что не должна. А более 35%, что обязана это делать.

- Государство должно учитывать уровень доверия, который имеет церковь. Церковь не влияла и не собирается влиять на государственные процессы. Церковь всегда честна. Но Церковь не отделена от общества. Она не находится в стороне от того, чем живут люди, что волнует, тревожит людей. Она не указывает государству, что делать, но государство должно прислушиваться к мнению Церкви, как выразительнице мнения общества.

«Насколько большое влияние на государственную политику оказывает в нашей стране церковь и другие религиозные организации?» 22% респондентов считают, что мало влияет, а 15 % что слишком много.

- Напрямую Украинская Православная Церковь никак не влияет на политику. Представители раскольнического Киевского патриархата как раз наоборот - постоянно пытаются влиять на политику, пытаются при помощи политических рычагов решить свои вопросы. Постоянно ездят в Израиль, в Стамбул к Вселенскому патриарху. Пытаются по своим политическим каналам влиять на жизнь церкви. Реальных рычагов через общество, через согласие, у них нет. Но это очень скользкий путь, который ни к чему не приведет, потому что они надеются не на Бога. А в Псалмах четко сказано: «Не надейтися на князи, на сыны человеческие, в них же несть спасения».