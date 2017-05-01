Одесский порт ждут «большие дела»

Насущной задачей руководства Одесского морского торгового порта является восстановление пропускной способности подъезда к новому зерновому терминалу.

Кроме того, необходимо ускорить строительство нового контейнерного терминала на Карантинном молу.

Такие приоритеты определил на совещании руководитель ГП «Администрация морских портов Украины» Райвис Вецкаганс.

Кроме того, он обратил внимание нового руководителя одесского отделения АМПУ на необходимость срочно привести в порядок фасад Морского вокзала.

Напомним, что это публично обещал сделать бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили. Однако начинание, как, собственно, и многое другое, так и осталось нереализованным.