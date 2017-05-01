Судебные слушания по делу «2 мая» перенесено в Черноморск

Такое решение принял Одесский аппеляционный суд. Таким образом, теперь расследованием дела займется городской суд Черноморска.

Об этом сообщила координатор журналистско-экспертной группы «2 мая» Татьяна Герасимова.

До этого все районные суды Одессы под различными предлогами отказывались расследовать дело. В первую очередь, по причине нехватки судей, имеющих необходимую квалификацию. А те судьи, у кого она есть – якобы или в отпусках, или на больничном.

По словам координатора, в результате переноса слушаний в Черноморск обострится проблема обеспечения явки участников процесса, которая стояла достаточно остро даже тогда, когда слушания проводились в Одессе.

Кроме того, по имеющейся информации, в Черноморском городском суде нет достаточно больших залов заседаний, чтобы вместить всех желающих присутствовать на слушаниях, что так же может создать дополнительное напряжение.

Отметим, что, время когда слушания по трагическим событиям 2 мая 2014 года смогут, наконец, завершиться, эксперты не берутся спрогнозировать даже приблизительно.