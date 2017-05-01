В Одесской области сдали в эксплуатацию первую в этом году междугороднюю трассу

Речь идет о 44-х километровом участке трассы Т-16-28 «Спасское-Вилково». О значимости события свидетельствовал уже тот факт, что на церемонию прибыл лично Президент Петр Порошенко, который, между прочим, заявил, что еще в 2016 году дороги здесь не было вообще. А теперь, по его словам, трасса «…выглядит, ну как не в Украине!»

Напомним, что дорога «Спасское-Вилково» является туристическим маршрутом, соединяющим трассу «Одесса-Рени» с одним из главных туристических центров украинского Придунавья – городом Вилково, большая часть которого стоит прямо на воде, и потому получившего сленговое название «Украинская Венеция».

По информации нашего корреспондента, последний раз реконструкционные работы проводились на этом участке в 2010 годку, однако за прошедшие семь лет из-за постоянного превышения габаритности грузоперевозок дорожное покрытие было фактически уничтожено.

Причем степень повреждений была столь велика, что, по мнению главы государства, дороги фактически не стало.

Отметим, что по имеющимся данным общая стоимость ремонтных работ составляла около двухсот тридцати пяти с половиной миллионов гривен.

Однако, по мнению, Президента, эти расходы быстро окупятся. «С чего начинается жизнь? С дороги! Поскольку если есть дорога – есть работа, есть туристы, есть возможность вывести урожай, есть возможность привлечь инвестиции…»

Поэтому введение в эксплуатацию дороги, по его мнению, станет толчком для экономического развития всей прилегающей территории.