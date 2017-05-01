Прикрыть голого короля

В Киеве создадут Музей монументальной пропаганды СССР. Открыть его планируют в ноябре 2017 года. Об этом сообщил в Facebook глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович. Музей будет действовать на территории ВДНХ под открытым небом и в одном из павильонов.

«Избавиться от символов коммунизма в общественном пространстве – это был лишь первый шаг. Ведь мы должны не просто забыть советское прошлое – наоборот, должны помнить как пример того, что никогда не должно повториться. «Никогда снова»– именно об этом будут говорить экспонаты посетителям будущего музея монументальной пропаганды СССР», – заявил директор Украинского института национальной памяти – сообщает ВВС.

Лично я не верю штатному пропагандисту ОУН(б) Вятровичу и еще меньше верю ВВС. А потому приглашаю читателя самому разобраться в происходящем.

Монументальная пропаганда – это древнейший тип бесструктурного управления обществом, известный нам еще со времен Древнего Египта. Все мы помним из курса школьной истории рассказы о гигантских статуях богов и поражающих воображение храмовых комплексах.

Управление людьми с древних времен осуществляется путем передачи образов и историй через образы. В основу передачи образов ложится так называемое бесструктурное управление. Образ, вызывая эмоцию у человека, остается в сознании человека надолго. Незаметно этот образ определит мировоззрение человека и то, как он будет жить, и, самое главное, – кому или чему будет служить этот человек!

Политика строится на противопоставлении Мы и Они, иными словами, без образа врага никак не обойтись. В особенности, если твоя политика построена на манипуляциях общественным сознанием, так как никакого позитивного сценария развития ты обществу не предлагаешь. Таким безобидным врагом теперешняя власть выбрала для себя ушедшее прошлое – прошлое коммунистическое. Но вот незадача, декоммунизация когда-нибудь завершится – враг, пусть даже виртуальный, обязательно исчезнет и народ увидит, что король-то голый! Этого допустить никак нельзя! Поэтому принято срочное решение по надуванию коммунистического фантома, но под лозунгом «Никогда снова». И непременно к 100-летию Великого Октября! А что делать? – это можно было бы поручить Симоненко, но его вместе с КПУ запретили.

Когда-то мать Тереза сказала, что она не примет участие ни в одном мероприятии «против», так как это «против» только усиливает то явление, которое мы не приемлем. Вятрович, может, это и не понимает, но это понимают люди, которые за ним стоят.