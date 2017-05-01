Джордж Сорос — оптовый скупщик человеческих душ?

Политика избранного президента США Дональда Трампа потерпит неудачу, а сам он мог бы стать диктатором. Об этом заявил недавно в интервью Bloomberg инвестор-миллиардер Джордж Сорос. Судя по всему, Сорос переживает сегодня не лучшие времена. С приходом Трампа, которым делаются постоянные усилия заставить американский капитал оставаться в США и вкладываться в реальный сектор, а не в глобальные биржевые спекуляции, положение Сороса стало зыбким и неопределенным.

Кто вы, доктор Сорос?

Имя Сороса знает сегодня каждый. Преуспевающий и респектабельный, добрый дедушка-благодетель, который помогает всем бедным и незащищенным получить образование и защитить права человека и демократию. Но таков ли он на самом деле?

Американский финансист и инвестор Джордж Сорос, человек с лицом зловещего Императора из саги «Звездные войны», с гордостью говорит, что несет ответственность за финансовый коллапс в десятках стран, среди которых Голландия, Малайзия, Индонезия, Япония, Россия 1998 года, крах финансовых рынков и экономик целых регионов мира. В результате этого многие люди умерли от голода, стали бездомными, что является предметом его безмерной гордости и хвастовства. По его словам, он (имеется в виду хэдж-фонд Сороса) зарабатывает деньги и поэтому не может принимать во внимание «социальные последствия своих действий». Человек, без прямого участия которого не прошла ни одна цветная революция за последние 25 лет как минимум, включая Арабскую весну и цветные революции в Грузии и Украине, сегодня в центре внимания мировых СМИ. Всему виной хакеры, которые выложили в интернет закрытую информацию его структур. От сведений по подготовке Майдана в Украине до списка структур, получающих финансовую поддержку. Кто он такой? Масон, сатанист? Человек ли он вообще?

Стокгольмский синдром и служба в СС

Дьердь Сорос – венгерский еврей, который избежал Холокоста, выдавая себя за христианина. Шокирующее признание о своей молодости – сотрудничестве с нацистами и предательстве евреев открывает нам новые горизонты понимания этой личности! Он видел своими глазами, как многих людей отправляли в лагеря смерти. Ему было 14 лет, и именно в это время сформировался его характер, в том смысле, что «все нужно просчитывать наперед. Необходимо понимать и предвидеть события, когда грозит опасность». Ему удалось спастись благодаря свояку, который поклялся, что Сорос – его крестник.

Он спасся, чтобы затем помогать отнимать имущество у евреев. Подобный опыт мог бы довести многих людей до психиатрической клиники на долгие-долгие годы. Но ему это было вовсе не трудно: «Вероятно, я как ребенок не осознавал, с чем это связано. Никаких проблем это не создавало и никакого чувства вины. Ну, например, я еврей, и я вижу, как людей увозят. Я бы легко мог оказаться на их месте, мог бы быть там. Ну конечно, я мог бы быть по другую сторону, или я мог бы быть одним из тех, чьи вещи конфискуют. Но не было смысла рассуждать о том, должен ли я быть там на их месте, потому что это было, ну, грубо говоря, как на рынке – если бы я не был там, я бы, конечно, этого не делал, но тогда это делал бы кто-то другой, и в любом случае вещи бы отнимали. И это было – не зависимо от того, был я там или нет; я был просто зрителем того, как отбирали вещи. Так что от меня ничего не зависело в этой конфискации. И поэтому у меня нет чувства вины», – заявил он в так называемом утерянном интервью.

Глобальный киллер экономик

Сорос финансировал движения гражданского неповиновения и бунта, например, «Оккупируй Уолл-стрит». В 1995 году старейший университет Италии в городе Болонья присудил Соросу степень почетного доктора экономики, несмотря на то, что, начиная с 1992 г., он ослабил национальную валюту Италии более чем на 30%.

В 1997 году в юго-восточной Азии наблюдается небывалый экономический рост — Индонезия, Малайзия, Филиппины, Тайвань, и наш герой тут как тут: он ведет консультации с первыми лицами этих стран. Из-за хитрых махинаций с валютами этих стран их экономика рухнула. Например, Индонезии восстановление прежнего уровня экономического развития после такой «бескорыстной помощи» Фонда Сороса обошлось в 30 млрд. долларов, и она была отброшена в своем развитии почти на 15 лет. В 2001 году стараниями Сороса в Аргентине продвигаются реформы Доминго Ковальо (Порошенко местного разлива), что приводит к разрушению аргентинской промышленности и в итоге к полному дефолту государства (Украину вполне может ждать то же самое). Сорос скупает недвижимость в столице Буэнос-Айресе и огромные земельные участки, превращаясь в крупнейшего производителя говядины в Латинской Америке. В это же время в Европе начинается истерия по поводу коровьего бешенства, что существенно уменьшает экспорт мяса из Европы и существенно открывает рынки для продукции аргентинской говядины Сороса (сегодня это делают уже многие: вспомним Тимошенко и птичий грипп в 2009). Чудовищность цинизма в том, что это просто бизнес: ничего личного! Сорос предлагает купить, вы можете или продать или нет. Но не все так просто: прежде чем предложить купить, Сорос доводит вас до состояния, когда вы не можете не продать, иначе вы умрете с голоду.

«Открытое общество» и терроризм

Еще в 1979 году Сорос открыл свой первый фонд «Открытое общество» со штаб-квартирой в Нью-Йорке, которое занималось вопросами демократизации и развития так называемого «гражданского общества», а на самом деле экспансией американского империализма и интересов всемирных финансовых кругов в развивающихся станах третьего мира. Сейчас представительства Фонда Сороса работают в более чем в 30 странах. Сороса подозревают в спонсировании, а также дестабилизации политической ситуации в странах третьего мира. Фонд Сороса имитирует благотворительную деятельность, создавая неблагоприятную экономическую ситуацию в стране и проводя, по сути дела, линию поведения мародеров — просто по дешевке скупает все, что плохо лежит. Сегодня многие уже вслух говорят о том, что теракт с убийством 12 сотрудников журнала «Шарли Эбдо» 7 января 2015 г. был организован Соросом, который скупил акции журнала за 2 недели до события, в результате которого тираж журнала вырос в сотни раз, принеся владельцу сотни миллионов долларов. Аналогичные слухи ходят и про 11 сентября 2001 г., на котором Сорос хорошо нагрел руки (до половины своего состояния).

Фонд Сороса и оптовая скупка ученых

Отдельная история — это эпопея в сфере образования с утечкой мозгов в странах бывшего СССР. Начиная с 1991 г., в различные закрытые научные центры начали приезжать эмиссары Сороса со странными предложениями: «Давайте заявки на исследования, их рассмотрят в Штатах компетентные люди, и в случае интересного многообещающего направления, может быть, профинансируют эту заявку». Многие поддались на эти искушения заокеанских сирен, т.к. дела шли в этих институтах из рук вон плохо, зарплаты не платили годами, ученые и их семьи голодали и т.д. Собирая в своих руках все заявки ведомственного института, работники промышленного отдела ЦРУ, куда они и стекались, могли определить, что они умеют и что знают. Какие направления многообещающие, какие спорные, что можно поручить сделать этим глупым русским за жалкие подачки, а что прямо передать в американские исследовательские организации для прямого воплощения на хорошем технологическом уровне. Избирательным прицельным финансированием они могли управлять полем науки этой части света. Фонд Сороса быстро занял место всех этих легкомысленных соискателей наших знаний, целенаправленно применял отработанные технологии сбора научной информации в целях глобального промышленного шпионажа. Один мой знакомый, профессор университета имени И.И. Мечникова, физик, которого я встретил в библиотеке в конце 1993 года (он был тогда стипендиат фонда «Відродження» (Сороса)), рассказал, сияя от счастья: «Нам заплатили!» и даже вынул и показал две сотенные бумажки США. И это за целый год работы группы, состоящей из трех профессоров, высококвалифицированных специалистов в области теоретической физики, неподвластной для айкью среднестатистического американца! Заявки на гранты Фонда Сороса поступали не только из университетов, но и из предприятий ВПК, закрытых Красноярска-45, Арзамаса-16 и других «почтовых ящиков» бывшего Советского Союза. Аллан Вайнштейн, соратник и советник Сороса, заявил: «Мы сегодня открыто занимаемся тем, чем 25 лет назад вынуждено было тайно заниматься ЦРУ». Контрразведка России подтверждала, что информация о науке и ученых, собираемая Фондом Сороса представляет проблему для безопасности страны (что справедливо и в отношении всех других стран СНГ). По этому поводу даже собирались слушания в Госдуме, но всеобщее доминирование либеральных попустительских настроений свело все на нет. Слишком много чиновников было подкуплено грантовыми подачками с Запада и о своей национальной гордости было неприлично даже вспоминать.

Политика как глобальная шахматная доска

Сорос открыто вмешивался в политическую жизнь стран Варшавского блока: это стипендии диссидентам Восточной Европы, поддержка, проложившая путь к власти польского профсоюза «Солидарность» и ее лидера, президента Польши Леха Валенсы, финансирование чехословацкой «Хартии-77», раздел Чехословакии, организация и финансирование сахаровского движения в СССР, развал СЭВ и самого СССР и т.д. В 1998 г. Сорос помог свалить якобы недемократичное правительство Чехии во главе с В. Мечьяра. Филиал Фонда Сороса «Гражданский центр» в Приштине (Косово) готовил почву для натовских бомбардировок Югославии, борясь за независимость местного албанского большинства. В Белграде Соросу до сих пор принадлежит местное радио «Б-92», которое сыграло огромную роль в организации студенческих бунтов против Милошевича в 1996-97 гг. Оно же поддержало в октябре 2000 г. поджог парламента, в результате которого было свергнуто последнее социалистическое правительство Европы. Соросу принадлежит оппозиционный канал «Рустави-2» в Грузии — рупор «Революции роз». Технология «бархатных революций» была использована США в 2003 г. в Грузии. «Революция роз» – организованный и манипулируемый извне протест населения Грузии, имевший поводом подтасовку результатов парламентских выборов. Эта «революция» заставила президента Грузии Эдуарда Шеварднадзе уйти в отставку 23 ноября 2003 г.

Президент Хорватии 1990-1999 гг. Ф.Туджман обвинил Сороса в поддержке 5-й колонны, а концепцию так называемого «открытого общества» философа Карла Поппера, которую так рьяно пропагандировал Сорос и основывал всю свою преступную деятельность на этой концепции, – «опасной идеологией».

Президент Румынии И. Илиеску в 2000-2004 гг. был убежден, что «Сорос поддерживал румынскую оппозицию с целью свержения правительства путем государственного переворота». Всем известна помощь, оказанная фондом Сороса Ельцину и его команде в августовские дни ГКЧП 1991г.

Откровения от DC leaks

В августе 2016 г. на сайте хакерской организации DC leaks, которая известна тем, что публикует в открытом доступе тайные письма высокопоставленных чиновников со всего мира, был обнародован архив внутренней информации фонда «Открытое общество», откуда следует, что лично Сорос стоит за каждой цветной революцией и переворотом в мире за последние 25 лет. Это достигается при помощи разработанной технологии подготовки боевиков, адвокатов и экспертов как агентов влияния Сороса по всему миру, финансированием программ так называемого «гражданского общества», лозунгами которого является «защита прав человека», якобы попираемых, а на самом деле – финансирование целой сети подрывных неправительственных организаций по всему миру с целью свержения неугодных правительств. Сорос финансирует ЛГБТ-сообщества и их популяризацию в СМИ с целью придания им политического характера. Многие утверждают, что он сильнее и могущественнее, чем само американское государство (это показал эпизод в Косово, куда Сорос вложил больше денег, чем госдеп США). Для Сороса политика — шахматная доска, некое интеллектуальное наслаждение управлять этими пешками-людишками по всему миру и решать их жалкие судьбы.