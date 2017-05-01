Антицерковные законопроекты: приступая к вратам Ада (ВИДЕО)

Неудавшиеся попытки протащить в Верховной Раде антиправославные законы 18 мая сорвали маску гуманности и демократичности с физиономии нынешней власти. Наложить лапу на церковное имущество — только ближайшая цель правящей богоборческой клики. Главная задача — растоптать Церковь как форпост традиционных ценностей.

Кому выгодны антицерковные законопроекты?

Еще в середине 2000-х гг. Петр Ющенко выступил за создание Единой Украинской поместной церкви, куда он предлагал влить все существующие на сегодня христианские деноминации на территории Украины. Эта инициатива имеет неприкрытый масонский подтекст — поставить Церковь под контроль светского руководства. Оторвать ее от исконных традиционных корней благодати. Сделать ее пустым социальным институтом, что было в свое время целью реформы Православной церкви Феофана Прокоповича, который возглавлял «ученую дружину» при царе Петре I в Санкт-Петербурге и Петра Могилы в Киеве времен Речи Посполитой. Оба были масонами, и у обоих ничего не вышло. Поставить под контроль благодатный институт невозможно, т.к. благодатные корни Церкви зиждутся на Святых Таинствах, учрежденных самим Христом и преемственности от Святых Апостолов (священническое рукоположение — одно из Таинств Церкви).

Церковь отделена от государства, но искушение порулить священным Церковным организмом, получая при этом абсолютную «биологическую» власть над душами людей через их веру, остается у государства всегда. Особенно у такого государства, как сейчас, полностью антинародного и враждебного по отношению к интересам своих граждан.

Масонский след

Задача антицерковных законов – вытеснить с территории Украины каноническую Украинскую Православную Церковь Московского Патриархата. Тогда на этой территории останется самозваная «Украинская Церковь Киевского Патриархата», которая может быть упразднена в любой момент, как неканоническая и... вся Украина окажется под властью Католической церкви (униатов или греко-католиков и римо-католиков) и разного рода сект. Значит за этими законами стоит Ватиканское лобби и националистические силы, которые в основном представлены униатами. Но Кто стоит за Ватиканом? Те же масоны. Вспомним лишь один эпизод из истории Католической церкви. Папа Римский Иоанн Павел I, избранный в 1978 г. пробыл на своем посту всего 33 дня, потому что вознамерился вычеркнуть из списка кардиналов всех масонов 33 градуса посвящения. Не успев взять список в руки, он хлебнул кофе из только что принесенной чашки и упал замертво.

С какой целью сегодня так настойчиво нагнетаются антирусские настроения в СМИ, ненависть ко всему русскому в культуре? Этот психовирус имеет целью окончательно оторвать Украину от России, но главным прицелом его является уничтожение канонической Украинской Православной Церкви Московского Патриархата на этой территории. Такие попытки уже предпринимались в прошлом, во времена Брестской унии 1596 г., когда ряд епископов Киевской митрополии Константинопольской православной церкви, воспользовавшись смертью Вселенского патриарха Иеремии, поехали в Рим и заключили конкордат с Папой о принятии католического вероучения и переходе в подчинение Папе Римскому. Этому предшествовало то, что на наши земли, принадлежавшие тогда Речи Посполитой, хлынули католические ордена — францисканцы, доминиканцы, иезуиты и т.д. и насаждали коллегии (университеты), в которых учили на высшем европейском уровне и бесплатно, но единственным требованием было переход в католицизм. Преподобный о.Иван Вышенский, полемист и активный деятель Острожского культурно-просветительского кружка, писал, что «хитрым и коварным иезуитам удалось переманить на свою сторону лучших представителей знати и магнатов с их детьми, в православии остались лишь самые незнатные и необразованные».

Миф национальной церкви

Существует ли вообще такое понятие как «национальная церковь»? В Польше не существует национальной церкви. Русская Православная Церковь — результат раскола в 1054 г. с Римской церковью, когда последняя предала анафеме Восточную, Византийскую, а Восточная — Римскую, Западную. Взаимная анафема была снята только в 1965 г. папой Павлом VI и Вселенским патриархом Афинагором. Но слово «русский» совсем не означает национальность в смысле национализма. Это противоречило бы самой сущности церкви Христовой: Христос принимал только украинцев, а евреев, армян и цыган — нет? Христос принимает всех: «Приходящего ко Мне не изгоню вон» (Иоанна 6, 37). Ни сам Христос, ни апостол Павел не верили в национальную церковь: «Нет ни эллина, ни иудея, но всё и во всём — Христос» (Колоссянам 3:11). Разделить Единую Церковь Христову по национальному признаку — чисто масонский проект, единственной целью которого является уничтожить ее. Но сам Основатель Церкви сказал, что «врата ада не одолеют ее» (Мф.16:18). Почему? Потому что Его Церковь — это Его тело, т.е. Он Сам. Все, кто идут против Церкви, идут против самого Христа, который сказал апостолу Павлу на дороге в Дамаск: «Савл, Савл, что ты гонишь Меня?» (Деяния Святых апостолов 9:4). Христос сам отождествил себя с гонимой Церковью. Напомню, что до своего обращения апостол Павел (Савл) гнал и убивал христиан. Всем гонителям Матери-Церкви всегда стоит это помнить. Комсомольцы тоже уничтожали иконы в гражданскую, потом толпами попадали в психушку по неизвестным науке причинам.

Галицийский проект

Создание Греко-католической церкви было частью так называемого галицийского проекта Хозяев Истории (Б. Дизраэли). В начале ХХ в. немецкий генерал Пауль Рорбах писал: «чтобы исключить опасность со стороны Российской империи для Европы и, в первую очередь, для Германии, необходимо оторвать Украинскую Россию от России Московской и тем самым произвести внутрирусский раскол». Немецкий канцлер Отто фон Бисмарк писал: «Могущество России может быть подорвано только отделением от неё Украины… необходимо не только оторвать, но и противопоставить Украину России, стравить две части единого народа и наблюдать, как брат будет убивать брата. Для этого нужно только найти и взрастить предателей среди национальной элиты и с их помощью изменить самосознание одной части великого народа до такой степени, что он будет ненавидеть всё русское, ненавидеть свой род, не осознавая этого. Всё остальное — дело времени». Ненависть ко всему русскому культивируется сегодня на каждом шагу — это мощнейший психовирус, в загрузку которого в СМИ неоконы тратят миллионы долларов. Именно это замышлялось как психо-историческая спецоперация, как информационно-идеологическая диверсия германского генштаба в начале ХХ в. Но эти планы не были исполнены из-за революции 1917 г. и создания СССР. Эти планы попали в руки командования США и были реализованы в 2014 г. на Майдане (технологии, как говорится, не горят). Идея заключается в создании славян-русофобов на услужении западных спецслужб, для чего слудует настолько изменить сознание людей, чтобы они сами были рады отдавать свои жизни за ложные идеалы, навязанные масонами и илюминатами их неспособному сопротивляться психовирусам сознанию. Их цель — создать антирусскую Русь с целью постоянного давления на Россию, в любой момент способную развязать с ней войну и взять на себя ответственность за нее. Украина создавалась еще контрразведкой Австро-Венгрии как некое буферное государство-бультерьер, которого в любой момент можно натравить на Россию. Галицийский проект воплотил в себя все эти идеи. Известно, что Леонид Кравчук ставил себе в заслугу, что когда был 10-летним подростком, носил еду в лес бандеровским партизанам, религией которых был и остается греко-католицизм. Американские советники рекомендовали партизанам свернуть диверсионную деятельность и делать карьеру в комсомольских, советских общественных и государственных структурах, глубоко законспирироваться и ждать лучших времен. Все по плану Бисмарка. Все эти законспирированные шпионы и предатели Родины «выстрелили» в 1991 году с приходом самостийности, сыграв в ее печальной и трагической истории не последнюю роль. И сегодня Украина — песочница западных спецслужб, ставящих над ее бедным народом свои бесовские эксперименты (евроинтеграция, тарифный дефицит, банкопад) с целью причинить как можно больше горя, энергию которого можно принести в жертву в их сатанинских ритуалах. Вот метафизические корни антицерковных законопроектов, проголосовать за которые не позволили молитвы святых и мирян.