Зять Трампа предлагал послу РФ создать секретный канал связи с Кремлем – СМИ

Зять президента США и его советник Джаред Кушнер предлагал послу России Сергею Кисляку создать секретный канал связи между штабом Дональда Трампа и Кремлем.

Об этом сообщило издание The Washington Post со ссылкой на источники.

Посол РФ Сергей Кисляк сообщил своему руководству в Москве о том, что Кушнер сделал ему такое предложение во время встречи 1 или 2 декабря в Trump Tower, говорится в перехваченных американской разведкой данных. Кушнер вроде предлагал использовать российские дипломатические представительства для коммуникации с Кремлем.

На встрече также присутствовал экс-советник президента по нацбезопасности США Майкл Флинн, пишет издание, отмечая, что Кисляк был поражен предложением использовать российское посольство или консульство для осуществления связи.

Накануне стало известно, что ФБР проверяет зятя президента Дональда Трампа и одного из его старших советников Джареда Кушнера в деле о связи с Россией.

При этом сообщалось, что Кушнер минимум один раз в декабре встречался с послом России в США Сергеем Кисляком, а также с российским банкиром Сергеем Горьковим.

Также стало известно, что Кушнер скрыл минимум три контакты с послом РФ Сергеем Кисляком.