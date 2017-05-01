Одесские коммунальщики избавляются сразу от почти двух десятков единиц пассажирского транспорта

КП «Одесгорэлектротранс» спишет сразу десять троллейбусов и девять автобусов. Такое решение принято на заседании городского исполкома.

Как выяснилось, речь идет о троллейбусах марки «ЗИУ», произведенные на заводе имени Урицкого в Саратовской области. Они вступили в эксплуатацию в конце 80-х годов прошлого веса и честно отработали на одесских маршрутах более четверти века.

В результате их износ составил практически 100%.

Так же будут списаны и полностью выработавшие свой ресурс девять автобусов.

По имеющейся информации, все эти транспортные средства уйдут на металлолом.

Отметим, что на место списанных троллейбусов должны прийти новые, которые будут закуплены за счет предоставленного городу банковского кредита.

Что же касается автобусов, то они достались Одессе и вовсе бесплатно.

Как сообщил накануне руководитель муниципалитета Стамбула, этот город-побратим бесплатно передает Одессе тридцать пассажирских автобусов.