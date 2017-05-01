Пляжи для инвалидов пока не готовы к эксплуатации

Такой вывод сделали представители «Антидискриминационного комитета».

По их словам, к большинству таких пляжей людям с ограниченными физическими возможностями практически невозможно добраться без посторонней помощи, если они не на машине, нет ориентационных знаков для незрячих, а на парковках недостаточно бесплатных мест для транспорта инвалидов.

Кроме того, объекты сервиса так же не полностью готовы.

Так, как выяснилось, на ряде таких пляжей туалеты для инвалидов до сих пор закрыты. И это несмотря на то, что пляжный сезон формально стартовал еще с 1 мая.