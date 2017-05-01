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  • Дата: Сегодня, 10:00
Сегодня, 10:00

Два человека погибли при пожаре одного гаража

Категория: Новости / Происшествия


Два человека погибли при пожаре одного гаража

По информации ГСЧС, сигнал о возгорании поступил в 22 часа 26 минут. Когда поданный экипаж прибыл на место, гараж уже был объят пламенем. Более того, возникала угроза распространения огня на соседние постройки.

Через десять минут пожар был локализован и еще через несколько минут полностью погашен.

Однако на месте возгорания были обнаружены тела двух человек.

Личности погибших и причины возгорания выясняются. По неофициальной информации, наиболее вероятной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем самими погибшими.

В ликвидации пожара принимали участие два противопожарных подразделения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              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