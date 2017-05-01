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  • Дата: Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00

«Оазис молодости» феномен племени хунза, который не могут объяснить ученые (9 фото)

Категория: Новости / Загадки, проекты, открытия

«Оазис молодости» феномен племени хунза, который не могут объяснить ученые (9 фото)

Долина реки Хунза находится на границе Индии и Пакистана, ее еще называют «оазисом молодости». Почему? Продолжительность жизни местных жителей — 110-120 лет. Они почти никогда не болеют и выглядят молодо. Их долголетие до сих пор заводит в тупик исследователей. Мы подробнее расскажем о жизни горного народа. Жители долины Хунза, в отличие от соседних народностей, внешне очень схожи с европейцами.

Согласно легенде, карликовое горское государство было заложено воинами армии Александра Македонского во время его Индийского похода.

Хунзакутов забавляет тот факт, что кого-то еще называют горным народом. Ведь они обосновались возле знаменитого «места горной встречи» — точки, где сходятся три высочайшие системы мира: Гималаи, Гиндукуш и Каракорум. Сегодня Хунза управляется пакистанским Министерством по делам Кашмира и Северных территорий. Одна из основных достопримечательностей Хунзы — ледник, который широкой холодной рекой спускается в долину.

«Оазис молодости» феномен племени хунза, который не могут объяснить ученые (9 фото)

У них собственный язык — бурушасхи (Burushaski, родство которого до сих пор не установлено ни с одним из языков мира, хотя все здесь знают и урду, а многие — английский), Они исповедуют ислам, но не тот, к которому мы привыкли, а исмаилитский — один из самых мистических и таинственных в религии.

Поэтому в Хунзе вы не услышите привычных призывов на молитву. Обращение к богу — личное дело и время каждого.

Хунзы купаются в ледяной воде даже при 15-градусном морозе, до ста лет играют в подвижные игры, 40-летние женщины у них выглядят как девушки, в 60 лет сохраняют стройность и изящество фигуры, а в 65 лет еще рожают детей. Летом они питаются сырыми фруктами и овощами, зимой — высушенными на солнце абрикосами и пророщенными зернами, овечьей брынзой.

«Оазис молодости» феномен племени хунза, который не могут объяснить ученые (9 фото)

Интересно еще кое-что: во время «голодной весны» ( период, когда фрукты еще не поспели; длится 2-4 месяца) они почти ничего не едят и лишь раз в день пьют напиток из сушеных абрикосов. Такой пост возведен в культ и строго соблюдается.

«Оазис молодости» феномен племени хунза, который не могут объяснить ученые (9 фото)

Шотландский врач МакКаррисон, первым описавший Счастливую долину, подчеркивал, что потребление белков там находится на низшем уровне нормы, если вообще это можно назвать нормой. Суточная калорийность хунзы составляет в среднем 1933 ккал и включает в себя 50 г белка, 36 г жира и 365 г углеводов.

«Оазис молодости» феномен племени хунза, который не могут объяснить ученые (9 фото)

В книге «Хунзы — народ, который не знает болезней» Р. Бирхер подчеркивает следующие очень существенные достоинства модели питания в этой стране:

— прежде всего оно вегетарианское;

— большое количество сырых продуктов;

— в ежедневном рационе преобладают овощи и фрукты;

— продукты естественные, без всякой химизации, и приготовленные с сохранением всех биологически ценных веществ;

— алкоголь и лакомства потребляют исключительно редко;

— очень умеренное потребление соли;

— продукты, выращенные только на родной почве;

— регулярные периоды голодания.

К этому надо добавить и другие факторы, благоприятствующие здоровому долголетию. Но способ питания имеет здесь, несомненно, очень существенное, решающее значение.

«Оазис молодости» феномен племени хунза, который не могут объяснить ученые (9 фото)

В 1984 году один из хунзакутов, которого звали Саид Абдул Мобуд, прибыл в лондонский аэропорт Хитроу. Он привел в недоумение работников эмиграционной службы, когда предъявил паспорт. В соответствии с документом, хунзакут родился в 1823 году и ему исполнилось 160 лет. Сопровождавший Мобуда мулла отметил, что его подопечный считается святым в стране Хунза, славящейся своими долгожителями. У Мобуда отличное здоровье и здравый рассудок. Он прекрасно помнит события начиная с 1850 года.

«Оазис молодости» феномен племени хунза, который не могут объяснить ученые (9 фото)

О своем секрете долголетия местные жители говорят просто: будь вегетарианцем, трудись всегда и физически, постоянно двигайся и не меняй ритма жизни, тогда и проживешь лет до 120-150. Отличительные черты хунз как народа, обладающего «полноценным здоровьем»:

1) Высокая трудоспособность в широком смысле слова. У хунзов эта трудоспособность проявляется как во время работы, так и во время плясок и игр. Для них пройти 100–200 километров — все равно что для нас совершить короткую прогулку возле дома. Они необычайно легко взбираются на крутые горы, чтобы передать какое-то известие, и возвращаются домой свежие и веселые.

«Оазис молодости» феномен племени хунза, который не могут объяснить ученые (9 фото)

2) Жизнерадостность. Хунзы постоянно смеются, они всегда в хорошем расположении духа, даже если голодны и страдают от холода.

3) Исключительная стойкость. «У хунзов нервы крепкие, как канаты, и тонкие и нежные, как струна, — писал МакКарисон. — Они никогда не сердятся и не жалуются, не нервничают и не выказывают нетерпения, не ссорятся между собой и с полным душевным спокойствием переносят физическую боль, неприятности, шум и т.п.».

Галерея

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«Оазис молодости» феномен племени хунза, который не могут объяснить ученые (9 фото)
«Оазис молодости» феномен племени хунза, который не могут объяснить ученые (9 фото)
«Оазис молодости» феномен племени хунза, который не могут объяснить ученые (9 фото)
«Оазис молодости» феномен племени хунза, который не могут объяснить ученые (9 фото)
«Оазис молодости» феномен племени хунза, который не могут объяснить ученые (9 фото)
«Оазис молодости» феномен племени хунза, который не могут объяснить ученые (9 фото)
«Оазис молодости» феномен племени хунза, который не могут объяснить ученые (9 фото)
«Оазис молодости» феномен племени хунза, который не могут объяснить ученые (9 фото)
«Оазис молодости» феномен племени хунза, который не могут объяснить ученые (9 фото)
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