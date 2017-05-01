Анонс газеты СЛОВО, выпуск 21

- В Киеве создадут Музей монументальной пропаганды СССР. Открыть его планируют в ноябре 2017 года – ну, все символично... Об этом сообщил глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович. «Избавиться от символов коммунизма в общественном пространстве – это был лишь первый шаг. Ведь мы должны не просто забыть советское прошлое – наоборот, должны помнить как пример того, что никогда не должно повториться. «Никогда снова»– именно об этом будут говорить экспонаты будущего музея», – заявил Вятрович.

…Да уж действительно НИКОГДА СНОВА в современной Украине ни квартиры никому не дадут бесплатно, ни работой всех не обеспечат, ни в школах без взяток не поучат, ни путевку в санаторий не вручат…НИ-КО-ГДА… А жаль!

О том, для чего на самом деле создается подобный музей, идет речь в колонке редактора, которая выходит с заголовком «Прикрыть голого короля» Так для чего все это делается?

- Целей всегда несколько, кроме личного обогащения на ненужной стройке ведь подряды кто-то получит и это будут не люди с улицы. Есть задумка и вполне логичная.

Политика строится на противопоставлении Мы и Они, иными словами, без образа врага никак не обойтись. В особенности, если твоя политика построена манипуляциях общественным сознанием, так как никакого позитивного сценария развития ты обществу не предлагаешь. Таким безобидным врагом теперешняя власть выбрала для себя ушедшее прошлое – прошлое коммунистическое. Но вот незадача, декоммунизация когда ни будь завершится – враг пусть даже виртуальный обязательно исчезнет, и народ увидит что король то голый! Этого допустить никак нельзя! Поэтому принято срочное решение по надуванию коммунистического фантома, но под лозунгом «Никогда снова». И непременно к 100-летию Великого Октября! А что делать, это можно было бы поручить Симоненко, но его вместе с КПУ запретили.

- На третьей полосе, как своеобразное продолжение колонки редактора, у нас выходит статья Натальи Гогиновой «Война с памятниками по американски»

Война с памятниками в США? Как это? Неужели и в Штатах такое возможно? Впрочем, почему бы и нет? Ведь где-то же наши учатся подобному! Так чьи же конкретно памятники сейчас попали в опалу у наших тихоокеанских друзей? И почему?

- Мир стандартизируется видимо украинский опыт ленинопада вдохновил американских коллег. Изнурительная гражданская война Севера и Юга была остановлена но она осталась в душах людей и живет до сих пор. Раскол столетней давности не преодолен, происходит не только на интеллектуальном уровне, но и на бытовом, на уровне городских легенд. Южане с удовольствием рассказывают истории о том, как в телефонных будках Нью-Йорка натыканы иголки зараженные вирусом СПИДа. Конечно же, подобного рода легенды являются продолжением всего того же старого раскола, он сегодня приобрел форму борьбы с памятниками – духовными символами сопротивления Юга.

- Наш постоянный автор Антон Кравчик решил рассказать читателям, кто такой на самом деле известный американский финансист и инвестор Джордж Сорос. Каким его знает большинство людей? Кто он? Преуспевающий и респектабельный, добрый дедушка-благодетель, который помогает бедным и незащищенным получить образование и защитить права человека и демократию. Но таков ли он? Такова ли в реальности его деятельность?

- Джордж Сорос безусловно интеллектуал и философ с большим интересом слежу за его творчеством. Это всегда игра, за потоком отвлекающей лжи он в своих работах время от времени делится реальными откровениями, которые его реально волнуют. Что же касается его общественной деятельности, то он ничего не скрывает - он предельно честен. Он филантроп любитель людей, если переводить дословно, а можно прочитать и любитель человечинки. Филантроп это человек, который имеет свое представление каким быть человечеству и финансирует те виды общественной деятельности, которые приближают человечество к его картине мира. Иногда эта деятельность может расцениваться людьми как абсолютно людоедская по своим методам, но подобные случаи должен регулировать закон.

- В этом номере выходит еще один материал Антона Кравчика «Антицерковные законопроекты: приближаясь к вратам ада»

Неудавшиеся попытки протащить в Верховной Раде антиправославные законы 18 мая сорвали маску гуманности и демократичности с физиономии нынешней власти – пишет Кравчик - Наложить лапу на церковное имущество — только ближайшая цель правящей богоборческой клики. Главная задача — растоптать Церковь как форпост традиционных ценностей. Почему же Церковь представляет такую опасность для сегодняшних властей? Зачем они вступают с ней в борьбу, заранее зная, что на протяжение веков в подобной войне еще ни разу никто не выиграл?

- Они всегда прощупывают, может сейчас номер пройдет, война идет не одно столетие и в прежние времена народы были ближе сплочены вокруг матери-церкви, сейчас расчет на секуляризм, но под его личиной, придут другие духовные силы, цель которых духовное порабощение целых народов, это своего рода искушение, через которое всем нам надо пройти, объединившись вокруг Православной церкви.