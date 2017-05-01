Экономико-правовой колледж распахнул двери для абитуриентов

Экономико-правовой колледж Международного гуманитарного университета открыл свои двери для абитуриентов. Обучение в экономико-правовом колледже проводится по наиболее востребованным на рынке труда специальностям: правоведение, экономика предприятий, дизайн, иностранные языки, перевод, обслуживание компьютерных сетей и систем, а также оценочная деятельность. Студенты могут обучаться как на стационарной, так и на заочной форме. Выпускники колледжа имеют привилегии и в получении высшего образования. По окончанию экономико-правового колледжа они имеют возможность поступить сразу на третий курс Международного гуманитарного университета.

У нас есть и заочная и очная форма обучения. Заочная начинается со второго курса на базе 11-ти классов. Если на базе 9-ти лет, то у нас учатся три года, только ребята на факультете дизайна учатся четыре года. В дальнейшем они могут поступить в Международный гуманитарный университет, но при этом обращаю внимание родителей, они идут сразу на 3 курс в МГУ

— директор Экономико-правового колледжа МГУ Татьяна Осадчук.

Экономико-правовой колледж МГУ – это самые современные, устремленные в будущее профессии. И те школьники, те выпускники 9-ых классов, кто выберет эти профессии, будут успешными в будущем. Профессорско-преподавательский состав университета и колледжа готов помочь молодым людям, которые хотят быть успешными в будущем, все сделать для этого

— ректор Международного гуманитарного университета Анатолий Крыжановский.

Узнать о правилах поступления и преимуществах экономико-правового колледжа пришли девятиклассники и их родители. Большинство абитуриентов уже определились с будущей специальностью:

Нам посоветовали экономический колледж, и мы решили поступать сюда после девятого класса. Были прекрасные отзывы. Вообще я решила поступить именно в этот колледж, потому что у меня здесь много друзей учится и подкупила возможность сразу поступить на третий курс

Для поступления в экономико-правовой колледж обязательным этапом является экзамен по украинскому языку. Далее – в зависимости от выбранной специальности. Так, будущие переводчики показывают знания в иностранных языках, правоведы – в истории Украины, экономисты – в географии или математике, а вот будущие дизайнеры сдают творческий экзамен. Кроме того, в этом году стартовали новые правила – те, кто закончил девять классов с отличием, автоматически зачисляются в Экономико-правовой колледж без сдачи вступительных экзаменов. Приём документов продлится с первого до 14-го июля.

Напомним, что были попытки прекратить набор на обучение в колледжи путем внесения изменений в закон Украины о высшем образовании. Верховная Рада Украины приняла решение сохранить набор в колледжи ещё на три года. Таким образом, предполагается, что последний приём на получение высшего образования в системе отечественных колледжей будет проводиться в 2019 году. Данное положение о внесении изменений в закон Украины о высшем образовании, касающееся образовательно-квалификационного уровня младшего специалиста на пленарном заседании ВРУ поддержало 286 народных депутатов.

Безусловно, это можно назвать хорошей новостью для отечественного образования, ведь за многие годы своего существования колледжное образование на деле доказало свою эффективность. Среди парламентариев, поддержавших принятие данного закона – президент Национального университета «Одесская юридическая академия» и Международного гуманитарного университета Сергей Кивалов, который вот уже несколько лет подряд борется за сохранение в нашей стране образовательно-квалификационного уровня младшего специалиста. По его мнению, именно выпускники с дипломом младшего специалиста призваны пополнить отечественную экономику свежими, высокопрофессиональными кадрами.