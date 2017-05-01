Экономико-правовой колледж распахнул двери для абитуриентов

Экономико-правовой колледж Международного гуманитарного университета открыл свои двери для абитуриентов. Обучение в экономико-правовом колледже проводится по наиболее востребованным на рынке труда специальностям: правоведение, экономика предприятий, дизайн, иностранные языки, перевод, обслуживание компьютерных сетей и систем, а также оценочная деятельность. Студенты могут обучаться как на стационарной, так и на заочной форме. Выпускники колледжа имеют привилегии и в получении высшего образования. По окончанию экономико-правового колледжа они имеют возможность поступить сразу на третий курс Международного гуманитарного университета.
Узнать о правилах поступления и преимуществах экономико-правового колледжа пришли девятиклассники и их родители. Большинство абитуриентов уже определились с будущей специальностью:
Для поступления в экономико-правовой колледж обязательным этапом является экзамен по украинскому языку. Далее – в зависимости от выбранной специальности. Так, будущие переводчики показывают знания в иностранных языках, правоведы – в истории Украины, экономисты – в географии или математике, а вот будущие дизайнеры сдают творческий экзамен. Кроме того, в этом году стартовали новые правила – те, кто закончил девять классов с отличием, автоматически зачисляются в Экономико-правовой колледж без сдачи вступительных экзаменов. Приём документов продлится с первого до 14-го июля.
Напомним, что были попытки прекратить набор на обучение в колледжи путем внесения изменений в закон Украины о высшем образовании. Верховная Рада Украины приняла решение сохранить набор в колледжи ещё на три года. Таким образом, предполагается, что последний приём на получение высшего образования в системе отечественных колледжей будет проводиться в 2019 году. Данное положение о внесении изменений в закон Украины о высшем образовании, касающееся образовательно-квалификационного уровня младшего специалиста на пленарном заседании ВРУ поддержало 286 народных депутатов.
Безусловно, это можно назвать хорошей новостью для отечественного образования, ведь за многие годы своего существования колледжное образование на деле доказало свою эффективность. Среди парламентариев, поддержавших принятие данного закона – президент Национального университета «Одесская юридическая академия» и Международного гуманитарного университета Сергей Кивалов, который вот уже несколько лет подряд борется за сохранение в нашей стране образовательно-квалификационного уровня младшего специалиста. По его мнению, именно выпускники с дипломом младшего специалиста призваны пополнить отечественную экономику свежими, высокопрофессиональными кадрами.