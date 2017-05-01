Топ-10 решений Верховной Рады за неделю

Верховная Рада ввела языковые квоты для украинского телевидения, разрешила детям с особенными потребностями учиться в обычных школах и упростила иностранным высокооплачиваемым профессионалам трудоустройство в Украине. Тем временем рабочая группа в парламенте завершает законопроекты касательно медицинской реформы, сообщает 112.ua

В сессионном зале не хватило голосов, чтобы ввести понятие "уголовные проступки", урегулировать законодательство об обществах с ограниченной ответственностью, а также принять закон об основных принципах обеспечения кибербезопасности. Почти все эти решения отложили, отправив документы на доработку в комитеты.

Итак, принятые нардепами решения за пленарную неделю:

Украинские общенациональные каналы 75% времени будут вещать на украинском. Почти через полтора года

Верховная Рада приняла закон о введении языковых квот на телевидении. 75% украинского языка на общегосударственных, 60% - на региональных каналах. Реплики и фильмы на иностранных языках - с субтитрами. Фильмы времен СССР переводить не будут.

Закон уже подписал спикер Рады Андрей Парубий. Для вступления в силу необходима еще подпись президента и публикация в официальном издании. Через 4 месяца после этого документ начнет действовать. Еще в течение года в 75-процентную квоту будут зачислять программы, созданные украинскими телеканалами независимо от языка исполнения.

Украина будет обмениваться с НАТО информацией с ограниченным доступом

Депутаты ратифицировали договоренность о том, что стороны обязуются охранять полученную секретную информацию.

Организаторы групп вроде "Синего кита" могуть быть осуждены на срок до 3 лет

Рада поддержала в первом чтении законопроект, который предполагает заключение до 3 лет за доведение до самоубийства. Но документ еще будут дорабатывать ко второму чтению, возможны изменения. В частности, звучали мнения, что 3 года за содействие самоубийству - мало.

Рабочая группа ВР дорабатывает законопроекты по медреформе

В Верховной Раде создали рабочую группу, которая завершит подготовку законопроектов по медреформе. Тех самых, которые на прошлой неделе депутаты не внесли в повестку дня с объяснением: они - "сырые". Через 2 недели обещают подать готовые законопроекты.

Дети с особенными потребностями смогут учиться в обычных школах за государственные деньги

Инклюзивное образование - то самое, чем планируют обеспечить детей с особенными потребностями. Такие малыши смогут учиться в государственных и коммунальных учреждениях за госсредства. Кроме того, их должны будуть привозить в школу и домой на автобусах, приспособленных для пассажиров-колясочников. Обещают, что на финансировании профильных интернатов такое решение не отразится.

В законодательство внесли понятие "национальные виды спорта"

Это украинский рукопаш гопак, спас, казацкая борьба на поясах и т. д.

Рекламу на фонарях и элементах контактной сети планируют запретить

Депутаты поддержали в первом чтении законопроект, который запрещает рекламу на поддерживающих, опорных и других элементах контактной сети, на средствах и оборудовании (в том числе опорах) наружного освещения. Так планируют сделать улицы городов не такими "визуально засоренными".

Вырубка деревьев в пралесах скоро повлечет штрафы до 8 500 грн. или арест до полугода.

Депутаты запретили любую вырубку деревьев на территории пралесов. За нарушение - штраф от 5 100 грн. до 8 500 грн. или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.

Некоторым иностранцам будет проще устроиться на работу в Украине

Среди них - иностранные высокооплачиваемые профессионалы (з/п от 160 тыс. грн.), учредители, участники, бенефициары юрлиц, созданных в Украине, выпускники университетов, входящих в первую сотню мировых рейтингов университетов (перечень определит Кабмин), иностранные работники творческих профессий; иностранные IТ-профессионалы. Критики говорят, что в некоторых случаях из-за этого закона будут отдавать предпочтение заграничным работникам, а не украинцам.

В Украине намерены более тщательно собирать деньги на хранилища радиоактивных отходов

Госфонд обращения с радиоактивными отходами уже существует, но с 2010 года там не скапливаются деньги из-за расходов на цели, для которых фонд не предназначался. Его накопительность хотят вернуть, чтобы можно было строить хранилища для радиоактивных отходов и обслуживать уже существующие.