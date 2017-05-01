Семенченко заявил о начале передела собственности под патриотическими лозунгами (реакция блогеров)

Блогосфера резко отреагировала на заявления народного депутата Семена Семенченко о подготовке физического захвата Бурштынской ТЭС в Ивано-Франсковской области. "Самопомич" совсем в разнос пошла. Семенченко собрался штурмовать ТЭС на Западной Украине. Но пока непонятно - это будет исключительно партийный проект, или под эгидой "ветеранов АТО"? – задается вопросом блогер Кирилл Сазонов на своем аккаунте в Facebook. По мнению эксперта, на смену криминалу в рейдерских схемах пришли политики. «Рейдерство эволюционирует в новую форму - силовой передел собственности под партийными знаменами и патриотическими лозунгами», - подчеркнул он.

Напомним, ранее депутат фракции «Самопомич» Семен Семенченко заявил о планах «физически забрать» Бурштынскую ТЭС, с которой осуществляется экспорт украинской электроэнергии в страны Европы. По словам депутата, это будет частью плана второго этапа блокады. Напомним, что в результате первого этапа блокады украинские предприятия, расположенные на неконтролируемых территориях были «национализированы» боевиками ЛНР/ДНР и насильственно переведены в юрисдикцию самопровозглашенных республик. СБУ оценила прямые бюджетные потери для Украины в 32 млрд грн ежегодно.