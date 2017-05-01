Чтобы лично поучаствовать в развитии родного города, у одесситов осталось всего десять дней

В рамках проекта «Общественный бюджет» каждый одессит может лично поучаствовать в развитии родного города практически в любой сфере.

Как рассказала спикер проекта Юлия Никандрова, для этого свои проекты желающие должны разместить на сайте «Социально активный гражданин» и собрать не менее пятидесяти подписей сторонников.

После этого проекты будут рассмотрены профильными департаментами горсовета. А окончательное решение примут сами жители города, приняв участи в так называемом онлайн-голосовании.

Те проекты, которые наберут наибольшее число «лайков», будут приняты к реализации.

На реализацию каждого проекта может быть выделено до 5 миллионов гривен. Всего же в «общественный бюджет заложено сто миллионов гривен».

Однако на то, чтобы успеть принять участие в проекте, свои предложения необходимо разместить на вышеупомянутом сайте до 7 июня.