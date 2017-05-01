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  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

Против экс-руководителя областной Налоговой администрации Одесской области будет возбуждено уголовное производство

Категория: Новости


Против экс-руководителя областной Налоговой администрации Одесской области будет возбуждено уголовное производство

Об этом в эфире телеканала «Zik» сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос. По его словам, о подозрении в коррупционной деятельности в отношении Александра Чернобая будет объявлено 29 мая.

При этом главный военный прокурор заявил, что у Александра Чернобая уже проведен обыск. «Причем нашли уникальную вещь - обвинительное заключение, подписанное еще в 2002 году в злоупотреблении служебным положением в отношении одного из налоговых инспекторов Макеевки, которое подписал тогдашний прокурор Макеевки Ренат Кузьмин. Об этом обвинительном акте мы понятия не имели, его нет ни в одном учете, но его, как настольную книгу, сохранял господин Чернобай!»

Напомним, что Александр Чернобай руководил Одесской областной налоговой администрацией в 2010-2014 гг.

 



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