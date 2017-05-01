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  • Дата: Сегодня, 11:30
Сегодня, 11:30

Десятки мёртвых дельфинов выбросило на побережье Килийского района недалеко от впадения Дуная в Чёрное море

Категория: Новости


Десятки мёртвых дельфинов выбросило на побережье Килийского района недалеко от впадения Дуная в Чёрное море

Это трагическое событие произошло в районе курорта Приморское. Причем, как отметил в соцсетях председатель Килийской райадминистрации Павел Бойченко, причиной трагедии стали не природные явления, а сугубо «человеческий фактор».

Он выразил уверенность, что вина за гибель дельфинов целиком лежит на браконьерах, которые выставляют в море километры сетей для ловли осетровых: «…туда часто попадают дельфины и, запутываясь в них, не могут вынырнуть и погибают от удушья!» По его убеждению, такие действия являются экологическим преступлением.

Поэтому, особое возмущение вызывают не только сами по себе преступные действия, но и то, что они остаются фактически безнаказанными. В связи с этим чиновник пообещал, что «…уже в понедельник заключения по фактам этих преступлений будут направлены в прокуратуру и полицию».



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