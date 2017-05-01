Министр пообещал украинцам доработать пенсионную реформу

Вице-премьер отметил, что к обсуждению пенсионной реформы должен быть привлечен большой круг экспертов, в частности, представителей работодателей и профсоюзов, поэтому её необходимо серьезно доработать, передает Интерфакс-Украина.

Вице-премьер отметил, что к обсуждению пенсионной реформы должен быть привлечен большой круг экспертов, в частности, представителей работодателей и профсоюзов, которые еще не видели варианта пенсионной реформы.

При этом П. Розенко уточнил, что, по его мнению, пенсионная реформа должна предусматривать не только изменение солидарной системы, но и введение накопительной. «Я хотел бы увидеть будущее пенсионной системы, потому что, на мой взгляд, законсервировать солидарную систему и навести там порядок - этого мало», - отметил он.

П. Розенко добавил, что высказал свои предложения министру социальной политики Андрею Реве.