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  • Дата: Сегодня, 15:30
Сегодня, 15:30

Министр пообещал украинцам доработать пенсионную реформу

Категория: Новости / Экономика и финансы

Министр пообещал украинцам доработать пенсионную реформу

Вице-премьер отметил, что к обсуждению пенсионной реформы должен быть привлечен большой круг экспертов, в частности, представителей работодателей и профсоюзов, поэтому её необходимо серьезно доработать, передает Интерфакс-Украина.

Вице-премьер отметил, что к обсуждению пенсионной реформы должен быть привлечен большой круг экспертов, в частности, представителей работодателей и профсоюзов, которые еще не видели варианта пенсионной реформы.

При этом П. Розенко уточнил, что, по его мнению, пенсионная реформа должна предусматривать не только изменение солидарной системы, но и введение накопительной. «Я хотел бы увидеть будущее пенсионной системы, потому что, на мой взгляд, законсервировать солидарную систему и навести там порядок - этого мало», - отметил он.

П. Розенко добавил, что высказал свои предложения министру социальной политики Андрею Реве.



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