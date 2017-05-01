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«Сакс революция» в Литературном музее

Категория: Новости / История и культура


«Сакс революция» в Литературном музее

28 мая в Литературном музее состоялся  заключительный концерт абонемента №8 Одесской филармонии под названием  «Сакс революция». В концерте приняли участие 15 известных украинских и зарубежных музыкантов и творческих коллективов, рассказывает автор проекта  - виртуозная саксофонистка, артистка Selmer Paris и BG France в Украине Анна Степанова.

 

«Сакс революция» в Литературном музее

 

Этот концерт отличается от других тем, что здесь будет представлено невероятное сочетание всевозможных жанров, и инструментов. В нашем празднике музыки принимают участие известные музыканты и коллективы -  струнный квартет, бандуристка Оксана Мельничук, народный артист Украины баянист Иван Ергиев, замечательный джазовый пианист Алексей Петухов, поэтесса Ирина Фингерова, танцевальный проект "Тю-театр", а также дебютирует молодой, но многообещающий коллектив "Hotsax". Режиссер проекта - Александр Степанов
— рассказала Анна Степанова.

Зрители  концерта в полной мере ощутили феерию самого чувственного в мире инструмента - саксофона, чей необычайный тембр сравним по своей красоте с человеческим голосом. Сопровождала музыкальные номера   песочная анимация  в исполнении  художницы - Жанны Васильевой.

В этом концерте представлен удивительный синтез музыкальных жанров и музыкальных инструментов, а я сегодня буду рисовать под звуки саксофона. Анна Степанова исполнит композицию  «Аве Мария», во время которой я изображу с помощью песочной анимации молитву. Мне очень приятно принимать участие в этом концерте и дополнить музыкальные выступления своим творчеством
— говорит Жанна Васильева.

 

«Сакс революция» в Литературном музее

 

Музыкальный концерт  традиционно подготовлен при поддержке народного депутата Украины Сергея Кивалова и Украинской морской партии.

 

«Сакс революция» в Литературном музее

 

Благодаря поддержке Украинской морской партии и народного депутата Украины Сергея Кивалова, мы провели уже 8 абонементов  Одесской филармонии. Мы  продолжаем совместно воплощать  в жизнь наши проекты и мне очень приятна поддержка людей, которые по настоящему ценят музыкально искусство и помогают развивать культуру в нашем регионе
 — отметила автор проекта, Анна Степанова.

В планах  виртуозной саксофонистки реализация еще одного важного музыкального проекта – открытие третьего  международный конкурса «Золотой саксофон», который в этом году пройдет  27 ноября в стенах Киевской консерватории. Кроме того, рассказывает Анна Степанова, продолжаться музыкальные мастер классы под руководством именитых мастеров из Европы в стенах Национального университета «Одесская юридическая академия».

Галерея

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«Сакс революция» в Литературном музее
«Сакс революция» в Литературном музее
«Сакс революция» в Литературном музее
«Сакс революция» в Литературном музее
«Сакс революция» в Литературном музее
«Сакс революция» в Литературном музее
«Сакс революция» в Литературном музее
«Сакс революция» в Литературном музее
«Сакс революция» в Литературном музее
«Сакс революция» в Литературном музее
«Сакс революция» в Литературном музее
«Сакс революция» в Литературном музее
«Сакс революция» в Литературном музее
«Сакс революция» в Литературном музее
«Сакс революция» в Литературном музее
«Сакс революция» в Литературном музее
«Сакс революция» в Литературном музее
«Сакс революция» в Литературном музее
«Сакс революция» в Литературном музее
«Сакс революция» в Литературном музее
«Сакс революция» в Литературном музее
«Сакс революция» в Литературном музее
«Сакс революция» в Литературном музее
«Сакс революция» в Литературном музее
«Сакс революция» в Литературном музее
«Сакс революция» в Литературном музее
«Сакс революция» в Литературном музее
«Сакс революция» в Литературном музее
«Сакс революция» в Литературном музее
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