В Одессе продолжаются акты телефонного терроризма

Сегодня его объектом стал городской Автовокзал. Сообщение о заминировании поступило в десять часов десять минут утра. На место сразу прибыли сотрудники полиции, спасатели и кинологи. Все посетители и работники автовокзала были эвакуированы.

Обследование продолжалось около полутора часов, однако, как и следовало ожидать, никакого взрывного устройства обнаружено не было. Уже в полдень работа автовокзала была возобновлена.

В настоящее время полиция принимает меры к розыску телефонного террориста. Однако, как показывает практика, шансы на то, что он будет обнаружен, мизерны. За последний год были найдены всего два таких «террориста», да и то только потому, что для передачи сигнала о ложном минировании они воспользовались собственными мобильными телефонами.