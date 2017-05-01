Руководителю областной службы по делам детей безразлична судьба подопечных

Такой вывод сделал в ходе аппаратного совещания губернатор Максим Степанов.

Камнем преткновения для руководителя службы Аллы Кирияк стал вопрос об обеспечении детей-сирот жильем. Как отметил губернатор, его поручение месячной давности о выработке комплекса мероприятий по решению данного вопроса не было выполнено.

«Всё, что мне сообщили, это то, что в регионе 2464 ребёнка, лишенных родительской опеки. При этом руководитель службы сообщила, что для решения жилищного вопроса для них необходимо девяносто миллионов гривен. Но откуда взялась эта сумма? Почему не восемьдесят миллионов, или не сто?» По словам губернатора, никакие расчеты приведены не были.

Он подчеркнул, что необходимо было разобраться в ситуации каждого такого ребенка и учётом места его проживания и стоимости там недвижимости определить конкретную сумму, необходимую для решения проблемы. А уже затем ставить вопрос о софинансировании со стороны областного и местного бюджетов.

Однако ничего этого не сделано. Поэтому Максим Степанов заявил, что в отношении руководства службы по делам детей будут сделаны «оргвыводы».

Решение же вопроса об обеспечении бездомных детей жильем поручено вице-губернатору Сергею Колебошину.