Несмотря на то, что сначала курортного сезона прошел уже почти месяц, большая часть арендованных участков всё ещё не паспортизирована

Об этом сообщил в ходе аппаратного совещания в мэрии исполняющий обязанности директора КП «Побережье» Геннадий Мирошниченко. Из тридцати двух арендованных участков паспорта для работы получили только пятнадцать. «Остальные даже не подавали документы!» — сообщил чиновник.

По его словам, для паспортизации необходимо оборудовать спасательный пост, предъявить санитарные книжки всего персонала и дать возможность проинспектировать оборудование. Однако на сегодняшний день практически все арендованные участки пляжей работают. Какие из этого будут сделаны «оргвыводы», и будут ли сделаны вообще, чиновник не сообщил.

Отметим, что все коммунальные участки пляжа имеют необходимые разрешительные документы и работают на законных основаниях.