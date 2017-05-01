Доспехи, баллисты и средневековые танцы в Одессе

Доспехи, баллисты и средневековые танцы - всем этим запомнится фестиваль, «Пороховая Башня», проходивший на выходных в Одессе в парке имени Шевченко. На фестивале посетителей ожидало множество развлечений: одесситы и гости города могли примерять на себе доспехи, попрактиковаться с мечем и в стрельбе из лука, оседлать коня и наблюдать за настоящими рыцарскими боями, угощаясь, при этом, жареным мясом и напитками.

Три тематические зоны пропитаны насквозь духом средневековья и авантюризма, во много благодаря костюмам. «Викинг» по имени Владимир Яремин, из харьковского реконструкционного клуба «За Короля», с улыбкой поделился впечатлением о фестивале одесских коллег: «Все нравиться, все супер! Пороховая Башня - отличный фестивальчик, второй год подряд посещаем- нравиться очень». Рядом с грозными викингами, под свирели, танцуют менестрели. Танцоры уверяют: их искусству могут научиться даже дети- ведь средневековые танцы не только задорны, но и очень просты в освоении. Чуть ближе к карантинной стене раскинулись десятки лавок, торговцы в которых радовали посетителей изделиями ручной работы- тут вам и деревянные мечи для детей и украшения из янтаря для их мам.

Но главное внимание посетителей было приковано к рыцарским боям- ристалищу. Десятки бойцов из разных реконструкционных клубов боролись за звание лучшего в стиле «щит и меч». Удивительным для всех стало то, что участие в таком, казалось бы, мужском виде спорта принимают и женщины. Нику, юная девушка, победившая пару рыцарей мужского пола, на глазах у изумленной толпы, рассказывает, что ее привлекает дух старины и желание общаться с людьми с подобным хобби. Воительница раскрыла секрет своего обмундирования, говорит внешность обманчива: «Мои доспехи лишь внешне похожи на доспех рыцаря 14 века и кроме дизайна мало похожи по свойствам. На мне среднестатистический спортивный доспех, который я делала сама.» Девушка говорит, что хобби достаточно доступное, главное купить подходящие материалы и найти кузнеца.

Следующую «Пороховую Башню», стоит ожидать в мае 2018 года и если вы решили найти своего принца на белом коне, или почувствовать себя Айвенго, то приготовьтесь- организаторы уверяют, что в следующем году будет гораздо масштабнее.